朝鮮半島｜金與正：考慮對南韓發動新攻勢　李在明：要收回韓美聯軍作戰指揮權

北韓勞動黨總務部長金與正警告正考慮恢復對南韓的邊境擴音器廣播，以及加強戰術打擊部署。南韓總統李在明則指相信北韓只會以核武作最後手段，並揚言要盡早收回韓美聯軍的作戰指揮權。

駐韓美軍司兼韓美聯合司令部司令令布倫森(Xavier T. Brunson)早前指南韓的領土，是以非軍事區南方的圍網開始，並提到美韓聯軍作戰指揮權的移交條件有變化，引起部分南韓輿論質疑和不滿。李在明周一(19日)向傳媒表示，南韓為獨立自主國家，應該收回指揮權便收回，無論從國家地位、經濟、文化或軍事力量來看，都不應把指揮權交給美國和美軍後便不理會。李在明又指，南韓有能力，亦應實現自主防衛，雖沒有核武力量，但常規軍力是全球第五，相反北韓雖擁有核武，但只是用作最後的防禦手段。