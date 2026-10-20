法國示威｜男女烈火街頭淡定歎酒煲煙爆紅　Dior出動私人保安守護「發跡店」(有片)

法國連日爆發全國示威，至少2,400人被捕，總理勒科爾尼指示地方政府有需要時可以實施局部宵禁，防範騷亂及有人搶掠店舖。上周六(17日)示威騷亂失控變成騷亂搶掠，首都巴黎和各城市經放火搗亂和店舖被搶掠，路透社拍攝到，在示威現場附近街頭雜物冒著熊熊烈火，有一對男女在巴黎凱旋門的露天咖啡店淡定抽煙飲酒爆紅。名店Dior周日(18日)出自家保安保護位於巴黎的旗艦總店，亦即是已經有70年歷史、Dior別具意義的「發跡店」。
路透社17日拍攝的影片中，一對男女在靠近巴黎凱旋門的露天咖啡廳淡定地抽煙、喝酒並聊天，在他們身後不遠處，抗議群眾點燃的雜物正冒著熊熊烈火。畫面中兩人極其放鬆的態度與背景混亂著火的街頭形成了強烈對比，被網民戲稱為現實版的 「這一切都很好」(This is fine)迷因，隨後在各大社交平台瘋狂而紅。
A striking contrast on the streets of Paris: A couple sits sipping drinks at an outdoor café as flames burn just steps away. The moment was captured Saturday near the Arc de Triomphe, on the outskirts of rioting that erupted during demonstrations over rising prices, inequality and public spending. Video shows the pair continuing their conversation as a burning trash bin lights up the background.— Fox News (@FoxNews) October 19, 2026
Dior總店70年歷史 二戰後高級訂製服復興發源地
自17日包括Dior、Hérmes和 Louis Vuitton多間店舖被搶掠後，Dior位於巴黎蒙田大道30號的旗艦總店於18日被拍攝到有多名黑衣保安鎮守，Dior疑似聘請來私人保安人員在圍在店前排開，面向街道。有報道指，這間位於巴黎蒙田的Dior總店已經有70年歷史，不但是旗艦總店，還被視為「Dior的基石與靈魂」，這座建築不僅是一間零售店，還設有設計室，更是二戰後法國高級訂製服復興的發源地，因此特別謹慎。
https://t.co/P9Vp4hdgf7— stepbystef (@AILLEURS2507) October 17, 2026