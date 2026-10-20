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出版：2026-Oct-20 10:23
更新：2026-Oct-20 10:23

法國示威｜男女烈火街頭淡定歎酒煲煙爆紅　Dior出動私人保安守護「發跡店」(有片)

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法國示威，男女烈火街頭淡定歎酒煲煙爆紅，Dior出動私人保安守護「發跡店」。(X)

法國示威，男女烈火街頭淡定歎酒煲煙爆紅，Dior出動私人保安守護「發跡店」。(X)

法國連日爆發全國示威，至少2,400人被捕，總理勒科爾尼指示地方政府有需要時可以實施局部宵禁，防範騷亂及有人搶掠店舖。上周六(17日)示威騷亂失控變成騷亂搶掠，首都巴黎和各城市經放火搗亂和店舖被搶掠，路透社拍攝到，在示威現場附近街頭雜物冒著熊熊烈火，有一對男女在巴黎凱旋門的露天咖啡店淡定抽煙飲酒爆紅。名店Dior周日(18日)出自家保安保護位於巴黎的旗艦總店，亦即是已經有70年歷史、Dior別具意義的「發跡店」。

路透社17日拍攝的影片中，一對男女在靠近巴黎凱旋門的露天咖啡廳淡定地抽煙、喝酒並聊天，在他們身後不遠處，抗議群眾點燃的雜物正冒著熊熊烈火。畫面中兩人極其放鬆的態度與背景混亂著火的街頭形成了強烈對比，被網民戲稱為現實版的 「這一切都很好」(This is fine)迷因，隨後在各大社交平台瘋狂而紅。

Dior位於巴黎蒙田大道30號的旗艦總店於18日被拍攝到有多名黑衣保安鎮守。(X)

Dior位於巴黎蒙田大道30號的旗艦總店於18日被拍攝到有多名黑衣保安鎮守。(X)

Dior總店70年歷史 二戰後高級訂製服復興發源地

自17日包括Dior、Hérmes和 Louis Vuitton多間店舖被搶掠後，Dior位於巴黎蒙田大道30號的旗艦總店於18日被拍攝到有多名黑衣保安鎮守，Dior疑似聘請來私人保安人員在圍在店前排開，面向街道。有報道指，這間位於巴黎蒙田的Dior總店已經有70年歷史，不但是旗艦總店，還被視為「Dior的基石與靈魂」，這座建築不僅是一間零售店，還設有設計室，更是二戰後法國高級訂製服復興的發源地，因此特別謹慎。

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