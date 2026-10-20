垂降表演釀悲劇　2.3萬人目睹軍人52米高空墮地身亡(慎入/有片)

美國德州一場原本為軍人及退役軍人致敬的賽前表演，最終卻演變成令人遺憾的悲劇。位於當地的「阿拉莫穹頂體育館」(Alamodome)於上周六(17日)晚間舉行美式足球賽事，原本安排軍人進行賽前速降表演，詎料一名空軍從約170英尺(約52米高)的體育館穹頂墮下身亡。當時現場有超過2.3萬名觀眾，意外發生後，令原本熱鬧的賽場瞬間陷入死寂。
綜合報道，長期以來速降表演一直是德州大學聖安東尼奧分校「致敬軍人」主題賽事中的固定節目。網上影片顯示，當時共有4名軍人參與速降表演，其中一名軍人在下降過程中突然失去控制，以極快速度沿繩索滑落，並重重摔在球場草皮上。美國空軍18日證實，死者為空軍士官Sgt. Ian Patterson，隸屬第6戰鬥訓練中隊第2分遣隊。至於事故確切原因及墜落過程中的詳細情況，仍有待相關單位進一步調查釐清。
國防部長支持軍方宣傳性表演遭批評
聖安東尼奧市長Gina Ortiz Jones隨後發表聲明，對Sgt. Ian Patterson的離世表達深切哀悼，並呼籲各界為死者家屬祈禱。UTSA也表示，已啟動心理支援服務，並呼籲目睹意外的學生透過校內熱線尋求協助，盼能陪伴受到事件影響的師生度過難關。
美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)曾強調，要在全軍範圍內重塑「戰士精神」(warrior ethos)，其中包括在公共活動中增加高調的軍事展示環節。民主黨策略顧問Chris D. Jackson在社交平台表示：「這種在美式足球賽場上荒謬的軍事作秀必須停止！現在有人因此喪命，僅僅因為某位像赫格塞斯那樣的官員覺得，在觀眾來看比賽時進行一場表演是絕妙主意」。曾擔任美國前總統拜登2020年競選團隊幕僚的Jackie Singh亦發文表示「他死了，感謝@PeteHegseth(赫格塞斯X帳號)，又搞出一場毫無意義且令人悲痛的宣傳表演」。
警告：影片或會令人不安
💔 TRAGIC | U.S. AIR FORCE SERGEANT DIES IN RAPPELLING ACCIDENT! Tech. Sgt. Ian Patterson, a 15-year Air Force veteran, died after falling ~170 feet during a pregame demonstration at the UTSA–Navy football game in San Antonio, #Texas #UTSA #NavyFootball #テレビミセス #若井画伯 https://t.co/79ghayjTBn— GlobeUpdate (@Globupdate) October 19, 2026