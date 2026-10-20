垂降表演釀悲劇　2.3萬人目睹軍人52米高空墮地身亡(慎入/有片)

美國德州一場原本為軍人及退役軍人致敬的賽前表演，最終卻演變成令人遺憾的悲劇。位於當地的「阿拉莫穹頂體育館」(Alamodome)於上周六(17日)晚間舉行美式足球賽事，原本安排軍人進行賽前速降表演，詎料一名空軍從約170英尺(約52米高)的體育館穹頂墮下身亡。當時現場有超過2.3萬名觀眾，意外發生後，令原本熱鬧的賽場瞬間陷入死寂。

綜合報道，長期以來速降表演一直是德州大學聖安東尼奧分校「致敬軍人」主題賽事中的固定節目。網上影片顯示，當時共有4名軍人參與速降表演，其中一名軍人在下降過程中突然失去控制，以極快速度沿繩索滑落，並重重摔在球場草皮上。美國空軍18日證實，死者為空軍士官Sgt. Ian Patterson，隸屬第6戰鬥訓練中隊第2分遣隊。至於事故確切原因及墜落過程中的詳細情況，仍有待相關單位進一步調查釐清。