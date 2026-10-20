澳洲女議員被越野車蓄意衝撞命危 總理指是蓄意襲擊

澳洲國會女議員海恩斯（Helen Haines）被一輛越野車撞倒，接受手術後仍危殆。總理阿爾巴內塞指事件並非意外，而是一宗蓄意襲擊，聯邦政府反恐聯合小組正進行調查，暫時未知案件動機。報道指，43歲男司機疑犯是環保組織的活躍份子，大力水對砍伐樹木。
途人制服司機搜出利刀
65歲代表維多利亞州的海恩斯是獨立議員，周一下午3時半在所屬旺加拉塔市選區的辦事處外被一輛越野車撞倒。阿爾巴內塞指，當時海恩斯站在她的汽車車尾箱旁邊取東西，涉案司機駕車經過後掉頭，撞向海恩斯。內政部長伯克指，疑犯之後倒車，再度撞向海恩斯，司機及後被途人制服，他身上藏有一把刀。
警方正調查疑犯是否認識海恩斯，事前有否跟蹤威脅她，以及襲擊是否涉及政治或極端思想。當局亦正評估疑犯的精神狀況。警方強調事件相信屬針對海恩斯的獨立襲擊，暫時沒有證據顯示其他市民面臨持續威脅。
海恩斯因全身多處重創，由救護直升機空運至墨爾本醫院連夜進行緊急手術，目前仍危殆，與死神搏鬥。她從政前曾任護理師、助產士與公共衛生學者，2019年首度當選聯邦眾議員。她在任內致力於推動成立「國家反貪腐委員會」，被譽為澳洲政壇的「反貪先鋒」與理性中立的象徵，在跨黨派間享有極高聲譽與良好人緣。
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