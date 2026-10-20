澳洲女議員被越野車蓄意衝撞命危 總理指是蓄意襲擊

澳洲國會女議員海恩斯（Helen Haines）被一輛越野車撞倒，接受手術後仍危殆。(網上圖片)

澳洲國會女議員海恩斯（Helen Haines）被一輛越野車撞倒，接受手術後仍危殆。總理阿爾巴內塞指事件並非意外，而是一宗蓄意襲擊，聯邦政府反恐聯合小組正進行調查，暫時未知案件動機。報道指，43歲男司機疑犯是環保組織的活躍份子，大力水對砍伐樹木。

途人制服司機搜出利刀

65歲代表維多利亞州的海恩斯是獨立議員，周一下午3時半在所屬旺加拉塔市選區的辦事處外被一輛越野車撞倒。阿爾巴內塞指，當時海恩斯站在她的汽車車尾箱旁邊取東西，涉案司機駕車經過後掉頭，撞向海恩斯。內政部長伯克指，疑犯之後倒車，再度撞向海恩斯，司機及後被途人制服，他身上藏有一把刀。

警方正調查疑犯是否認識海恩斯，事前有否跟蹤威脅她，以及襲擊是否涉及政治或極端思想。當局亦正評估疑犯的精神狀況。警方強調事件相信屬針對海恩斯的獨立襲擊，暫時沒有證據顯示其他市民面臨持續威脅。