金正恩億元海上皇宮曝光　遊艇50米泳池4水上滑梯全入鏡

英國廣播公司(BBC)18日公布衛星影像分析，發現金正恩位於東部港口元山的別墅附近海域，今年多次出現4艘大型豪華遊艇，其中最大的一艘長達80米，甲板上設有一座50米長的泳池，旁邊還有多條水上滑梯，非常奢華。專家與脫北者指出，這艘船及周邊大型船隻可能為金正恩與其家人專屬使用。

根據BBC分析今年7月至10月中旬的衛星影像，元山一帶海域共有4艘大型船隻反覆出沒，長度分別為50米、55米、60米及80米。其中最受矚目的80米遊艇，甲板上的泳池長達50米、設有4條泳道，幾乎佔去船身一半長度。從去年10月到今年6月一直停在元山的船舶維修設施，7月初才駛往金正恩家族別墅所在的葛麻半島附近海域。