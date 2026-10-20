金正恩億元海上皇宮曝光　50米長泳池水上滑梯全入鏡

英國廣播公司(BBC)18日公布衛星影像分析，發現金正恩位於東部港口元山的別墅附近海域，今年多次出現4艘大型豪華遊艇，其中最大的一艘長達80米，甲板上設有一座50米長的泳池，旁邊還有多條水上滑梯，非常奢華。專家與脫北者指出，這艘船及周邊大型船隻可能為金正恩與其家人專屬使用。
根據BBC分析今年7月至10月中旬的衛星影像，元山一帶海域共有4艘大型船隻反覆出沒，長度分別為50米、55米、60米及80米。其中最受矚目的80米遊艇，甲板上的泳池長達50米、設有4條泳道，幾乎佔去船身一半長度。從去年10月到今年6月一直停在元山的船舶維修設施，7月初才駛往金正恩家族別墅所在的葛麻半島附近海域。
同等級豪華遊艇售價超過1億美元
曾任職勞動黨「39號室」，亦即專門替金氏家族籌措與管理外匯資金機構的脫北者李正浩透露，這些船平時冬天停放在造船廠，到了夏天就開往金正恩的別墅或葛麻一帶，供家族游泳和休閒娛樂。BBC也指出，衛星影像本身無法證明金正恩就在船上，但船隻的移動時間，恰好與金正恩從公開場合消失的期間吻合。北韓官方從未公開這些船隻的所有人。報道提到，幾艘遊艇的確切價格不得而知，但同等級的豪華遊艇售價動輒數千萬美元，甚至超過1億美元(約7.8億港元)。相比之下，金正恩先前另一艘29米長的「公主號」遊艇，估價約700萬美元。2013年訪問北韓的前NBA球星洛文(Dennis Rodman)亦曾透露，他和金正恩在元山一起騎水上摩托車、騎馬，並形容當時搭乘的60米大船，就像客輪和迪士尼遊輪的綜合體。
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