8電單車拖繩勒頸玩命表演變酷刑　男子失手當場失去意識(慎入/有片)

印度北方邦一場市集特技表演，竟變成宛如酷刑「五馬分屍」的驚悚場面，一名男子展現個人神力，企圖玩命以頸力對抗8輛電單車的拉力，結果失手，反被8輛電單車以繩索勒頸，瞬間陷入昏迷，失去意識。
綜合報道，事發影片於16至18日開始瘋傳網上，影片顯示，當時男子在中央，頸部束著多條繩索，繩索分別連接左邊4輛電單車、右邊4輛電單車，當電單車同時加油起動時，繩索瞬間收緊，最初約10秒看似正常，但男子因頸部遭狠狠勒住，表情痛苦，在約第11秒失去平衡跪下，鬆脫其中一條繩索，當時還有作手勢，但下一秒就失去意識、陷入昏迷。
男子陷入昏迷 生死不明
現場有人察覺異樣，立刻衝上前試圖解開繩索並喊停電單車，但因兩側拉力不均導致他遭嚴重勒頸與摔倒。目前部分社群與獨立報道指稱該名男子「險死」、「奇蹟般生還」。目前印度相關報道都沒有指出表演的具體發生日期及表演者身分，當地官方亦暫時未有公布。
Stunt gone wrong! A man narrowly escaped death after attempting to pull a bike with a rope tied around his neck💀 https://t.co/40i5f1w0ur— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 16, 2026
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