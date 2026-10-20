8電單車拖繩勒頸玩命表演變酷刑　男子失手當場失去意識(慎入/有片)

印度北方邦一場市集特技表演，竟變成宛如酷刑「五馬分屍」的驚悚場面，一名男子展現個人神力，企圖玩命以頸力對抗8輛電單車的拉力，結果失手，反被8輛電單車以繩索勒頸，瞬間陷入昏迷，失去意識。

綜合報道，事發影片於16至18日開始瘋傳網上，影片顯示，當時男子在中央，頸部束著多條繩索，繩索分別連接左邊4輛電單車、右邊4輛電單車，當電單車同時加油起動時，繩索瞬間收緊，最初約10秒看似正常，但男子因頸部遭狠狠勒住，表情痛苦，在約第11秒失去平衡跪下，鬆脫其中一條繩索，當時還有作手勢，但下一秒就失去意識、陷入昏迷。