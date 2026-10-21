特朗普倡中美俄三方會談　11月晤習近平及普京商無核化

美國總統特朗普19日表示，願意於下個月與國家主席習近平及俄羅斯總統普京舉行三方會談，討論核武管制與無核化議題，並可能觸及貿易等其他問題。若會談成行，將是中、美、俄三國領袖首次正式舉行三方會談，也可能為國際軍控與俄烏戰爭帶來新的外交變數。

盡一切努力結束戰爭

根據印度媒體NDTV報道，特朗普19日在白宮外接受媒體訪問時表示，如果習近平有意舉行三方會談，他願意參加。特朗普指出，會談將聚焦核武與無核化問題，也可能討論貿易等議題。特朗普表示，他對透過外交方式處理俄烏戰爭持開放態度，但也再次批評烏克蘭總統澤連斯基，認為烏克蘭應該換人負責談判。特朗普並稱，自己願意盡一切努力結束戰爭。