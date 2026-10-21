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國際
出版：2026-Oct-21 10:15
更新：2026-Oct-21 10:15

特朗普倡中美俄三方會談　11月晤習近平及普京商無核化

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美國總統特朗普13日在阿拉斯加州助選並發表演說。（圖／美聯社）

美國總統特朗普13日在阿拉斯加州助選並發表演說。（圖／美聯社）

美國總統特朗普19日表示，願意於下個月與國家主席習近平及俄羅斯總統普京舉行三方會談，討論核武管制與無核化議題，並可能觸及貿易等其他問題。若會談成行，將是中、美、俄三國領袖首次正式舉行三方會談，也可能為國際軍控與俄烏戰爭帶來新的外交變數。

盡一切努力結束戰爭

根據印度媒體NDTV報道，特朗普19日在白宮外接受媒體訪問時表示，如果習近平有意舉行三方會談，他願意參加。特朗普指出，會談將聚焦核武與無核化問題，也可能討論貿易等議題。特朗普表示，他對透過外交方式處理俄烏戰爭持開放態度，但也再次批評烏克蘭總統澤連斯基，認為烏克蘭應該換人負責談判。特朗普並稱，自己願意盡一切努力結束戰爭。

克里姆林宮發言人佩斯科夫19日表示，由於特朗普、習近平與普京都可能出席下個月在中國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，三方會談的可能性確實曾在相關討論中被提及。不過，他強調，目前尚未就會談本身、議程或具體內容達成實質提案或協議。

外媒先前報道，普京曾提出在中國舉行三方峰會的構想，希望藉此討論結束俄烏戰爭的可能方案。普京可能希望透過三方協商，推動有利於莫斯科的和平安排。

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近期改善美中俄關係

特朗普近期也採取措施改善與莫斯科的關係，包括宣布與俄羅斯達成柴油燃料交易，以及簽署行政命令豁免部分對俄制裁，引發烏克蘭方面不滿。澤連斯基警告，這些舉措可能助長普京繼續作戰，並延長戰爭。

在中國方面，特朗普也持續尋求與習近平維持穩定關係。習近平與普京近年則保持密切往來，三國領袖若能直接對話，可能對全球安全與大國關係產生重大影響。

本屆APEC峰會預定11月18日至19日在深圳舉行，特朗普已表示將出席。不過，目前中、美、俄三方尚未正式確認會談安排，外交部也尚未提供相關細節。此外，特朗普先前曾表示有意與北韓領導人金正恩會面，但他19日談及此事時表示，目前不確定是否有人提出會談要求。北韓方面則尚未展現願意就放棄核武展開談判的明確意願。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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