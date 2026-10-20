南韓「鯛魚燒車銀優」爆紅　民眾排2小時朝聖　店主身心俱疲叫停(有片)

南韓京畿道光明市近日出現一名高顏值鯛魚燒攤販老闆，因外型神似韓國男星車銀優，迅速在網路上爆紅，更被網友封為「鯛魚燒界車銀優」，掀起大批民眾朝聖，不少人不惜排隊2小時仍直言，買鯛魚燒只是其次，最重要的是親眼見到帥老闆。不過突如其來的人潮也讓老闆身心俱疲，最終決定暫時停止營業。

綜合報道，這名帥氣老闆被網民起底，社群帳號名稱為李在俊(이재준，音譯)，據稱目前仍是大學生，平時還兼做3份工作。網上流傳的影片顯示，攤位前擠滿前來購買的民眾，當中不乏女性顧客，甚至有人推著嬰兒車加入排隊行列。由於人氣實在太高，等待時間動輒1至2小時，令平凡的街頭小食變成打卡景點。