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國際
出版：2026-Oct-20 15:03
更新：2026-Oct-20 15:03

女遊客投餵4次全失敗　河馬鄙視搖頭「不吃了！」(有片)

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女遊客投餵4次全失敗，河馬鄙視搖頭「不吃了！」(IG)

女遊客投餵4次全失敗，河馬鄙視搖頭「不吃了！」(IG)

泰國一名女遊客到動物園遊覽，嘗試向河馬投餵水果，結果連續四次都未能投進牠張得大大的的嘴裏；河馬似乎失去耐性，最後搖頭、轉身潛入水中，片段因而引起網民熱議。

綜合報道，事發於泰國北欖鱷魚湖動物園(Samutprakan Crocodile Farm & Zoo)，相關影片在12日開始在網上流傳，影片顯示，女遊客拿著一袋水果在池邊，準備向池中的河馬餵食。河馬停在水邊，雙眼合起，張開大嘴，似乎滿心期待，可惜，即使女遊客盛意拳拳，不住俯身，手伸得愈來愈前；又即使河馬將口張得愈來愈大，但女遊客仍然接連投擲失準，水果有時直接掉到旁邊，有時看似快要入嘴，卻又從嘴邊落下。

第一次餵投。(IG) 第一次餵投，水果擊中河馬頭頂落入水裡。(IG) 第二次餵投。(IG) 第二次餵投，水果在河馬嘴裡跌入水中。(IG) 第三次餵投。(IG) 第三次餵投，水果丟偏了。(IG) 第四次餵投。(IG) 第四次餵投，又在河馬嘴裡丟下水。(IG) 河馬都呆了。(IG) 女遊客亦急起來，又再要向河馬投餵。(IG) 但河馬似乎耐性耗盡，搖頭甩水，更轉身潛入水中。(IG) 但河馬似乎耐性耗盡，搖頭甩水，更轉身潛入水中。(IG)

園方暖心設模型給遊客先練投擲

片中可見女遊客亦急起來，又再要向河馬投餵，但河馬似乎耐性耗盡，搖頭甩水，更轉身潛入水中。網民紛紛笑翻，把牠的反應解讀為「等到不耐煩」或「失望放棄」，並留言打趣：「算了，我不吃了！」影片爆紅後，園方證實，影片中的河馬名字叫「Nong Ploy」，雌性。園方隨後推出暖心安排，設置了一個張嘴的河馬模型，讓遊客先練習投擲，再到真正的河馬餵食區，避免同類事件再發生或令雙方感到失落。

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