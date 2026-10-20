女遊客投餵4次全失敗　河馬鄙視搖頭「不吃了！」(有片)

綜合報道，事發於泰國北欖鱷魚湖動物園(Samutprakan Crocodile Farm & Zoo)，相關影片在12日開始在網上流傳，影片顯示，女遊客拿著一袋水果在池邊，準備向池中的河馬餵食。河馬停在水邊，雙眼合起，張開大嘴，似乎滿心期待，可惜，即使女遊客盛意拳拳，不住俯身，手伸得愈來愈前；又即使河馬將口張得愈來愈大，但女遊客仍然接連投擲失準，水果有時直接掉到旁邊，有時看似快要入嘴，卻又從嘴邊落下。

園方暖心設模型給遊客先練投擲

片中可見女遊客亦急起來，又再要向河馬投餵，但河馬似乎耐性耗盡，搖頭甩水，更轉身潛入水中。網民紛紛笑翻，把牠的反應解讀為「等到不耐煩」或「失望放棄」，並留言打趣：「算了，我不吃了！」影片爆紅後，園方證實，影片中的河馬名字叫「Nong Ploy」，雌性。園方隨後推出暖心安排，設置了一個張嘴的河馬模型，讓遊客先練習投擲，再到真正的河馬餵食區，避免同類事件再發生或令雙方感到失落。