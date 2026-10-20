遊客日本新幹線坐預約大型行李區　仍不知恥V字手勢影相

正夕秋季的旅遊時節，日本又有大量外國旅客到訪。近日在社交平台又有不文明的旅客行為，有日本網民拍到，有幾位外國旅客在新幹線的列車上，沒有坐在坐位，而是直接坐在需要預約的大型存放處，網民拍下照片時，該遊客還舉V字手勢，被網民批評：「是不是不知道羞恥？」
日本社交平台X上，有網民指在一輛從京都站前往三島站之間的新幹線列車上，「外國遊客坐在超大行李存放處，該存放處僅供已預訂的客人使用。」在圖片中，在列車一邊有個男子坐在行李存放處睡覺，另一對母子，在網民拍攝時就舉V字手勢。留言的網民指，新幹線應該全部指定席，避免有人坐地上，也有網民質疑舉V字手勢的母子「是不是不知道羞恥？」。亦有網民指，JR方面應加強在列車上執行規定，亦對有關行為採取行動：「乘務員應該警告乘客並禁止這種行為」，也有人指，JR沒有嚴格執行打擊行動也造就這種問題。
營運京都至三島路段東海道新幹線的JR東海在回應媒體時指，單靠有關圖片無法得知當時情況，故未有作出判斷及回應。但JR表示：「超大行李存放區適用於三邊總長超過160厘米但不超過250厘米的超大行李。希望使用此存放區的乘客必須在購票時進行預約。」JR東方又指，在官方網站的「重要通知」欄位中設有指向「超大行李」相關頁面的連結，並以日語、英語、中文（繁體及簡體）和韓語5種語言說明相關規定。車站內亦張貼了宣傳海報，並在入閘口等設置行李尺寸測量台，提醒乘客確認行李大小，相關指引提供日語和英語版本。
京都ー三島間の新幹線🚄 予約した人のみが使える特大荷物用スペースに座り込む外国人旅行客。 プロフを見た限りベトナム系オーストラリア人のようだが、こういう底辺インバウンドは要らない。 円安になると指定席すらケチり、他人に迷惑をかけるような低俗な外国人が増えて本当にウンザリする。 https://t.co/LxvvrD0REz— 🇯🇵砂川 泉🎌 (@Izumi_Sunagawa) October 11, 2026