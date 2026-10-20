遊客日本新幹線坐預約大型行李區　仍不知恥V字手勢影相

正夕秋季的旅遊時節，日本又有大量外國旅客到訪。近日在社交平台又有不文明的旅客行為，有日本網民拍到，有幾位外國旅客在新幹線的列車上，沒有坐在坐位，而是直接坐在需要預約的大型存放處，網民拍下照片時，該遊客還舉V字手勢，被網民批評：「是不是不知道羞恥？」

日本社交平台X上，有網民指在一輛從京都站前往三島站之間的新幹線列車上，「外國遊客坐在超大行李存放處，該存放處僅供已預訂的客人使用。」在圖片中，在列車一邊有個男子坐在行李存放處睡覺，另一對母子，在網民拍攝時就舉V字手勢。留言的網民指，新幹線應該全部指定席，避免有人坐地上，也有網民質疑舉V字手勢的母子「是不是不知道羞恥？」。亦有網民指，JR方面應加強在列車上執行規定，亦對有關行為採取行動：「乘務員應該警告乘客並禁止這種行為」，也有人指，JR沒有嚴格執行打擊行動也造就這種問題。