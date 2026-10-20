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國際
出版：2026-Oct-20 16:14
更新：2026-Oct-20 16:14

遊客日本新幹線坐預約大型行李區　仍不知恥V字手勢影相

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正夕秋季的旅遊時節，日本又有大量外國旅客到訪。近日在社交平台又有不文明的旅客行為，有日本網民拍到，有幾位外國旅客在新幹線的列車上，沒有坐在坐位，而是直接坐在需要預約的大型存放處，網民拍下照片時，該遊客還舉V字手勢，被網民批評：「是不是不知道羞恥？」

日本社交平台X上，有網民指在一輛從京都站前往三島站之間的新幹線列車上，「外國遊客坐在超大行李存放處，該存放處僅供已預訂的客人使用。」在圖片中，在列車一邊有個男子坐在行李存放處睡覺，另一對母子，在網民拍攝時就舉V字手勢。留言的網民指，新幹線應該全部指定席，避免有人坐地上，也有網民質疑舉V字手勢的母子「是不是不知道羞恥？」。亦有網民指，JR方面應加強在列車上執行規定，亦對有關行為採取行動：「乘務員應該警告乘客並禁止這種行為」，也有人指，JR沒有嚴格執行打擊行動也造就這種問題。

營運京都至三島路段東海道新幹線的JR東海在回應媒體時指，單靠有關圖片無法得知當時情況，故未有作出判斷及回應。但JR表示：「超大行李存放區適用於三邊總長超過160厘米但不超過250厘米的超大行李。希望使用此存放區的乘客必須在購票時進行預約。」JR東方又指，在官方網站的「重要通知」欄位中設有指向「超大行李」相關頁面的連結，並以日語、英語、中文（繁體及簡體）和韓語5種語言說明相關規定。車站內亦張貼了宣傳海報，並在入閘口等設置行李尺寸測量台，提醒乘客確認行李大小，相關指引提供日語和英語版本。

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