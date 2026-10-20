網傳金正恩「腦出血病逝北京」 北韓官媒曬視察照間接闢謠

社交平台近日謠傳北韓領袖金正恩因腦出血昏迷，被緊急送往中國北京一間醫院救治，甚至有指他不治身亡。北韓官媒周二（20日）發布金正恩偕妻女參觀服裝展的照片，南韓外交部和安全官員指從未聽說過金正恩病重，斥謠言「荒謬至極」。

英國《太陽報》引述社交平台說法，指出金正恩因腦出血緊急送往中國急救，更傳是因平壤醫院設備差才會出國治療，有人猜測可能是去北京協和醫學院治療，但相關消息均未獲證實。

北韓官媒今日(20日)報道，金正恩與妻子李雪主和女兒金主愛周一（19日）參觀在平壤舉行的2026年全國服裝鞋帽展覽會，並附上他們參觀女裝外套和童裝鞋的照片。照片可見，金正恩神情自如聽取報告，行動也並無異常。此舉被外界解讀為北韓官方「間接闢謠」。

金正恩以往曾因一段時間未公開露面，引發外界猜測病危甚至身亡，及後官媒發布畫面令謠言不攻自破。《NK News》分析，這次金正恩「病故」消息很可能是由機器人帳號在社交平台上發布，在網路及媒體的推波助瀾下加速傳播。