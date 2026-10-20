美國中期選舉｜71%美國人認為國家「走錯路」 特朗普滿意度34%創新低

美國國會中期選舉11月3日舉行，全國廣播公司(NBC)民調顯示，有71%美國人認為國家正「走錯路」，創總統特朗普第二任期以來的新高，其施政滿意度亦跌至新低34%。受訪民眾稱，對經濟環境深感不滿，以及廣泛對共和、民主兩黨不信任，特朗普和共和黨人首當其衝。
美國中期選舉｜大部分美國人財政狀況變得更差
民調於9月28日至10月12日進行，訪問了19,135名年齡18歲或以上人士，包括17,649名登記選民。大部分美國人懷疑共和、民主兩黨均腐敗，而特朗普政府尤其貪腐。受訪者亦稱，特朗普未能改善他們實際經濟狀況。僅18%美國人稱，自身財政狀況較1年前好；38%表示相同，財政狀況變得更差的達44%。67%民眾形容汽油價格是「非常嚴重」或「有點嚴重」問題。
美國中期選舉｜55%選民傾向民主黨控制國會
對於特朗普的施政，34%人表示滿意、66%不滿意，有多達51%受訪者對工作表現表示「強烈不滿」。在選民受訪者中，對特朗普表現感滿意的稍高，有39%，不滿意為61%。55%選民傾向由在野民主黨控制國會，45%則支持共和黨；反映共和黨在中期選舉中，或不能保住國會參議院和眾議院的大多數優勢。
美國中期選舉｜美國人對民主黨負面觀感仍存在
雖然民調反映多數選民期望民主黨控制國會，但美國人仍對民主黨持負面觀感，僅43%人表示對民主黨有良好觀感，不良好的為57%。共和黨則37%良好、63%不良好。
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