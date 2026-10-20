法國示威｜華裔女店主被12歲童帶頭搶掠打暈 餐館遭洗劫半小時變廢墟

法國上周六（17日）因生活成本高漲而引發全國大規模示威，並演變成暴力騷亂，大量商店被趁機洗劫，場面震驚國際。巴黎一名經營餐館及煙草店的華裔女店主，期間遭大批暴徒襲擊，店舖被洗劫，燒毀半小時內化為廢墟。她指帶頭闖入店舖破壞的，竟是一名年僅12歲男童。
法國傳媒報道，身為華裔第二代、50歲的阿琳（Aline Li）在巴黎第十區、共和國廣場附近經營一間名為「La Barrique」的小餐館兼煙草店，她於7年前從一位阿爾及利亞裔長者買下這家商鋪，一家人靠小餐館維持生計。
暴徒動粗縱火 「一邊拍片一邊大笑」
上周六下午約2時30分，阿琳與丈夫眼見示威場面不妥，拉下店舖鐵捲閘和門窗，反鎖在店暫避。不久後店外隨即傳出猛烈撞擊聲，6至7名暴徒將鐵閘從多處撬開，並打碎窗戶闖入。當時大批暴徒手持袋子高喊「煙草」，將店內現金、香煙、彩票、酒水及食材掠走，搬不走的就直接砸爛，更有人在餐廳放火，半小時內，經營了7年的心血便付諸一炬，化為廢墟。
不確定會否重開 「我害怕同樣事情會再次發生」
期間，阿琳遭到圍毆，一度失去意識，她與丈夫的手機亦被搶走。經醫生診斷，她右眼留有嚴重瘀傷，額頭則需縫針。阿琳透露，暴徒在對她動粗及縱火過程中一邊拍片一邊大笑，她指出，首名帶頭闖入店內的暴徒竟只是一名年僅12歲的男童，其後更有多名手持購物袋的年輕女孩跟隨湧入。阿琳講述自己和小店的遭遇時，聲音哽咽，不斷擦拭淚水，不確定會否繼續營運生意，「我害怕同樣的事情會再次發生，我們開店是為了服務顧客，又沒傷害過任何人。為何會遭到襲擊？」
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