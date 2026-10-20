也門胡塞武裝襲擊政府軍營　至少60死

也門胡塞武裝繼襲擊沙特阿拉伯以及也門政府之後，在周一（19日）更向也門南部的軍營發射飛彈，造成至少60人死亡，當中多數為新招募的軍人。

也門官方表示，胡塞武裝周一以飛彈襲擊當地南部夏布瓦省的一處軍營，至少已造成了60人死亡，逾200人受傷，當地官員表示目前仍有數十人失蹤。據報道，襲擊發生在當地新兵在列隊等候訓練時，影片可見多人受傷倒地。沙特阿拉伯擁有的一個衛星電視台播出夏布瓦省長表示，遇害的多數是新兵，他們只在接受訓練，而有關士兵只負責守衛夏布瓦省，而不是參與戰鬥行動。