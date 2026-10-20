也門胡塞武裝襲擊政府軍營　至少60死

也門胡塞武裝繼襲擊沙特阿拉伯以及也門政府之後，在周一（19日）更向也門南部的軍營發射飛彈，造成至少60人死亡，當中多數為新招募的軍人。
也門官方表示，胡塞武裝周一以飛彈襲擊當地南部夏布瓦省的一處軍營，至少已造成了60人死亡，逾200人受傷，當地官員表示目前仍有數十人失蹤。據報道，襲擊發生在當地新兵在列隊等候訓練時，影片可見多人受傷倒地。沙特阿拉伯擁有的一個衛星電視台播出夏布瓦省長表示，遇害的多數是新兵，他們只在接受訓練，而有關士兵只負責守衛夏布瓦省，而不是參與戰鬥行動。
他們表示：「這些新兵以前從未參與過任何動員或上過任何前線。他們與前線沒有任何聯繫。他們是一支非進攻性安全部隊。」夏布瓦省指，胡塞武裝共向軍營發射3枚飛彈，胡塞武裝亦已承認責任。這是近期胡塞武裝對也門政府以及被指支援也門政府的沙特阿拉伯作出的新一輪攻擊，而在周二，沙特亦針對首都利雅德及附近地區發布空襲警報；隨後，位於利雅德北部的機場傳出爆炸聲。<
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