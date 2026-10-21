詐騙｜假網址扮微軟發「緊急通知」　專家教四招自保

詐騙手法不斷翻新，最近網絡釣魚詐騙手段又出新招，藉由「同形異義字攻擊」（Homoglyph Attack）以其他字母替換外型相似的英文字母，誘騙不明所以的收件人在慌亂中輸入個人資訊。 英國《衛報》報道，以往的防毒軟件主要是掃描是否有惡意下載附件，從而攔截惡意檔案，這促使犯罪份子轉而發展「同形異義字攻擊」，利用非常相似的字母替換英文字母，製造出逼真的假網址讓收件者放鬆警惕並點擊連結上當。 利用非常相似字母 網絡安全公司ESET全球安全顧問摩爾（Jake Moore）舉例，西里爾字母的「с」與拉丁字母「c」十分類似，這讓詐騙集團得以藉此混淆視聽，冒用微軟（Microsoft）的名義並使用乍看毫無破綻的假網址「miсrosoft.com」誘導收件者。

報道引述NordVPN技術長布里迪斯（Marijus Briedis）說法，他認為這類攻擊不走複雜的技術戰，而是轉攻受害人的心理，由於信件內容通常是具有緊迫感的通知，容易讓受害者以為自己的帳戶出現異常登入，或是帳戶可能要被凍結，在緊張及焦慮之下，大腦就會自動填充所看到的內容，忽略了假網址隱藏的細微差異。

全面使用雙重驗證 專家提醒，若收到類似信件但無法馬上分辨真偽，可以透過4個方法避免落入陷阱： 不要直接點擊連結：如果收到郵件、簡訊、通訊軟件訊息要求登入自己的帳戶，應該改以手動到瀏覽器輸入已知的正版網址，而不是點擊來訊所附的網址。 手動輸入郵件地址：回覆電子郵件時，建議由自己手動輸入熟悉的正確地址，不要直接點擊郵件提供的信箱連結。 定時更新瀏覽器：新版瀏覽器通常能更有效識別與攔截異常字元、惡意網站等手法。 全面使用雙重驗證（2FA／MFA）：以雙重驗證為帳戶多一層安全把關，萬一密碼外流，也可以防止有心人士直接登入使用。