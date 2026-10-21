涉約7200萬人 總值逾830億元 馬斯克︰送美國每位兒童一股SpaceX

全球首富、太空探索科技公司SpaceX行政總裁馬斯克(Elon Musk)表示，計劃於明年向美國每名18歲以下兒童贈送1股SpaceX股票，並形容有關安排只是整體計劃的第一步。美國總統特朗普特意在馬斯克旗下社交平台X發文致謝，並指有關股份將發放至政府出資設立、名為「特朗普帳戶」(Trump Accounts)的兒童投資帳戶內。
馬斯克周一在社交平台X發文宣布有關計劃，寫道：「明年，我將向美國每個孩子送出一股SpaceX股票，並表示「這只是眾多計劃中的第一步(This will be the first of many)」。
根據美國證券交易委員會今年8月披露的文件，馬斯克目前持有約48億股SpaceX股份；若連同尚未歸屬的獎勵股份及股票期權計算，其持股總數將增至64億股，相當於擁有SpaceX約48.4%股權。按美國人口普查數據，截至去年7月1日，全美18歲以下兒童約有7,200萬人。以SpaceX周一收市價147.96美元計算，若每名兒童均獲贈1股，涉及股份總值約106億美元(約831億港元)，實際價值將取決於股份正式轉移時的股價。
特朗普︰難以置信的慷慨
美國總統特朗普在社交平台X發文，大讚馬斯克舉動是「難以置信的慷慨(incredible generosity)」，並公開致謝。他表示，有關股份將透過華府設立、名為「特朗普帳戶」(Trump Accounts)的兒童投資帳戶發放，形容這正是設立該計劃時所期望達到的目標。特朗普2021年被Twitter封禁、帳戶雖在馬斯克收購Twitter後恢復，但已較少在改名為X的平台上發帖，近年主要使用自家社交平台Truth Social，他今次特意在X發文讚揚馬斯克，明顯是展示好意。馬斯克與特朗普關係近年多次出現變化。馬斯克曾是特朗普2024年總統大選的重要金主之一，據報投入超過2億美元支持其競選，雙方一度關係密切。但其後馬斯克離開政府效率部(DOGE)後，曾公開批評特朗普的「大而美法案」，令兩人關係一度轉冷。近月兩人則再度頻繁同場公開亮相，關係回暖。
另外，馬斯克在AI領域的競爭對手Anthropic日前亦宣布成立「公共利益基金」，並注入公司5%股份。Anthropic表示，基金除了可作慈善捐贈外，亦能向特定群體提供資助。按公司估值介乎1.5萬億至2萬億美元計算，基金規模約750億至1,000億美元。