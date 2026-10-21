法國示威｜疑似賊贓湧現二手平台　LV及Hermès等受害

《彭博社》報道，在法國民眾上街抗議後，巴黎、馬賽、里爾（Lille）等城市陸續出現縱火與搶劫商店事件，同時有一批包含路易威登（Louis Vuitton）、愛馬仕（Hermès）及賽琳（Celine）等精品品牌的商品出現在Vinted平台，時間的巧合引發外界擔憂是贓物流入市場。

法國民眾近期因不滿生活成本翻漲，抗議事件遍地開花，部分城市甚至出現縱火、洗劫商店等暴行，恰巧此時大量精品商品湧現歐洲二手交易平台「Vinted」，專家提醒千萬別貪小便宜，否則容易買到贓物。

對此，Vinted發言人表示，該公司已加強監控異常刊登資訊，並進行辨識與下架作業，若使用者販售或徵求贓物，情節嚴重者將被永久停權，目前法國警方與主管機關正在調查該平台有無贓物出售的情況。

報道指出，Vinted成立於2008年，總部位於立陶宛，法國是該平台的主要市場之一，賣家可以直接透過平台與買家交易，不用送到平台接受實體鑑定，原本提供給買賣雙方的方便性，如今成了疑似快速銷贓的漏洞。

損失達數億歐元

此外，RTL電台引述法國工商會（CCI）主席克雷申佐（Alain Di Crescenzo）說法，這次包含精品、美妝、一般零售業等共超過2,000家企業與店家受害，財物損失達數億歐元，有些店家至今仍暫停營業以應對持續不斷的騷亂。

另據《紐約郵報》報道，精品轉售專家韋茨巴格（Graham Wetzbarger）提醒，雖然有些精品已透過區塊鏈等技術紀錄商品資訊，但若商品沒有送回品牌專櫃清潔或維修，那麼相關紀錄也不一定會有異常紀錄。

他呼籲，如果消費者在購物平台發現，最近有位於法國的賣家上架名牌商品，且商品價格明顯偏低、商品為全新狀態又附有吊牌，可能就要小心商品來源是否為正當管道。