加拿大石油富省未通過「脫加公投」　卡尼：明確的選擇

卡尼（Mark Carney）隨即發表聲明表示：「亞伯達人做出了明確的選擇。他們選擇團結在一起、共同建設，並且彼此照顧。」他並強調：「加拿大比各個部分加起來更強大。」

《路透社》報道，截至20日清晨5時45分，約四分之三選票完成統計，76％支持留在加拿大，僅24％支持舉行具有約束力的獨立公投。不過，此次投票本身並不具法律約束力，獨立運動也未必就此落幕。

加拿大西部產油重鎮亞伯達省（Alberta）首度舉行分離公投，初步結果顯示，居民以壓倒性多數支持繼續留在加拿大，讓總理卡尼在美加貿易戰升溫、國內分離主義抬頭之際，迎來一場關鍵政治勝利。

補貼較貧困地區

報道指出，這場公投結果對卡尼而言格外重要，他正試圖在美國總統特朗普（Donald Trump）關稅政策與美加關係緊張之際，凝聚加拿大各省共識，降低國家對美國的依賴。亞伯達省選擇留加，也為聯邦政府推動能源與基礎建設政策提供了喘息空間。

亞伯達省是加拿大重要能源產區，當地部分獨立派人士長期不滿聯邦政府的政策與財政安排，認為亞伯達省的能源財富，被用來補貼加拿大較貧困的地區，若脫離渥太華（Ottawa）管轄，省內經濟將更加富裕。不過，民調機構與分析人士原本就不看好獨立派勝出，相關數據顯示，僅約三分之一居民支持未來舉行脫離加拿大的公投。