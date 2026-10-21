意大利示威︱內閣出台新法應對騷亂 米蘭男持防暴棍「以一敵眾」擊退搶掠者(有片)

意大利米蘭等多個城市上周六（17日）及周日（18日）爆發抗議生活費高漲的示威，示威及後演變成暴力事件，主要由年輕人組成的群體連日在市中心打砸掠奪商店和肆意破壞，據報警方共拘留了271名年輕人。意大利內閣周二(20日)召開緊急會議後，通過一系列安全措施，即時生效。
未成年人被捕 父母承擔賠償責任
任何至少5人參與的示威抗議若危害公共安全，可面臨最高判監5年及罰款2萬歐元，如蒙面或傷及他人，將加重處罰。當局有權下令違法者立即賠償造成的損失，如果是未成年人，要由父母承擔賠償責任。另外，警方有權拘留14至17歲的青少年，即使他們並無犯罪，但只要有證據證明行為構成危險就可拘留。 總理梅洛尼表示，破壞及盜竊並非革命及抗議，而是犯罪。
鑑於示威組織者計劃在周六再次發起抗議，為防米蘭再爆騷亂，當局將在米蘭部署500名士兵與警方協同應對，直到2026年底。
社交平台近日流傳影片，周日米蘭一間運動品牌門店外遭大批年輕人暴徒搶劫。及後一名身材健碩的男子手持防暴棍在店門口「以一敵眾」，阻截多位搶劫貨物的暴徒，有人隨即放下剛搶到手的物品。及後他與另一名成年男子制伏一名剛走出店的暴徒，二人將其帶走。
Italian store owner armed with a baton carries out a citizen’s arrest on a looter coming out of his store in Milan 🇮🇹 https://t.co/h5XU8aINAP— Visegrád 24 (@visegrad24) October 18, 2026
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