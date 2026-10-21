俄烏戰爭｜美媒：馬斯克下令星鏈限速　事前曾與特朗普通電

《華爾街日報》引述美國官員與知情人士報道，美國太空探索技術公司SpaceX行政總裁馬斯克日前下令將烏克蘭使用的「星鏈」（Starlink）衛星系統限速，削弱烏軍無人機作戰能力。消息人士指，在限速消息曝光後，馬斯克與總統特朗普通電話。而另一名消息人士聲稱，兩人在限速前也曾經作出討論。
報道說，SpaceX代表曾致電白宮官員，尋求雙方達成一致的理解後發布消息，表示雙方在馬斯克下達指令前已進行協調。美國防長赫格塞思星期二回應事件，指華府未有收回烏克蘭使用「星鏈」衛星的能力，亦沒有作出相關指示，又指SpaceX有權對服務條款作出決定。
凸顯馬斯克在俄烏戰爭的影響力
星鏈「限速」消息曝光後，馬斯克曾經指出，任何速度或使用上的限制，都是由美軍與最終由美國總統決定。而特朗普則向傳媒表示不知情，他也想知道是誰作出限速決定。
《華爾街日報》指出，事件凸顯馬斯克在俄烏戰爭的影響力，形容擁有星鏈系統的馬斯克「似乎只要輕輕切換開關，就能改變衝突的走向」。過去數周，特朗普與馬斯克都對烏克蘭襲擊俄羅斯的柴油煉油廠表示憤怒。烏克蘭早前證實，星鏈系統突遭限速令烏軍措手不及，嚴重干擾前線戰場通信及無人機作戰任務。
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