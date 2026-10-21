俄烏戰爭｜美媒：馬斯克下令星鏈限速　事前曾與特朗普通電

《華爾街日報》引述美國官員與知情人士報道，美國太空探索技術公司SpaceX行政總裁馬斯克日前下令將烏克蘭使用的「星鏈」（Starlink）衛星系統限速，削弱烏軍無人機作戰能力。消息人士指，在限速消息曝光後，馬斯克與總統特朗普通電話。而另一名消息人士聲稱，兩人在限速前也曾經作出討論。

報道說，SpaceX代表曾致電白宮官員，尋求雙方達成一致的理解後發布消息，表示雙方在馬斯克下達指令前已進行協調。美國防長赫格塞思星期二回應事件，指華府未有收回烏克蘭使用「星鏈」衛星的能力，亦沒有作出相關指示，又指SpaceX有權對服務條款作出決定。