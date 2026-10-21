中國使館發旅遊安全預警　泰旅遊部長：普通遊客不會遭綁架

中國駐泰國大使館近日發布旅遊安全預警，泰國旅遊與體育部長素拉沙周二（20日）回應指，泰國政府高度重視遊客安全，並澄清普通遊客不會在泰國被強行塞入車輛或押送至邊境，涉事者多是在出境前已受騙。
素拉沙表示泰方理解中國大使館對中國公民安全的關切，絕對不允許自身成為跨國犯罪的中轉站。他強調，赴泰觀光的普通遊客不可能在街頭隨意被人強行綁上手腳押上車送往邊境，如遊客是真心赴泰旅遊，無意前往其他國家，不太可能發生這種事。
受到針對性誘騙 「似乎只有中國遊客遇到」
素拉沙解釋，很多涉案人員往往在原籍國已與犯罪團夥建立聯繫，被高薪或虛假項目誘騙出境，這類安全問題「似乎只有中國遊客遇到」，其他國家的遊客沒類似情況，引證相關人員受到針對性的誘騙。泰國警方、旅遊警察和移民局等部門將採取更嚴格的安保措施，並與中方保持密切溝通並共享資訊。
中國駐泰國大使館日前發布旅遊安全預警指出，近期泰國發生多宗中國公民入境後失蹤失聯、遭非法拘禁並被誘騙轉運至泰緬邊境的案件。使館呼籲赴泰國旅遊的中國公民提高安全防範意識，勿輕信所謂「輕鬆賺錢」、「高薪就業」等高薪招聘陷阱，並在出行時選擇正規交通工具和合法運營服務，謹慎接受陌生人甚至是熟人的免費接送，審慎評估前往泰緬邊境及其他偏遠地區的必要性。
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