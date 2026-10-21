中國使館發旅遊安全預警　泰旅遊部長：普通遊客不會遭綁架

泰國政府稱高度重視遊客安全，並澄清普通遊客不會在泰國被強行塞入車輛或押送至邊境，涉事者多是在出境前已受騙。（路透社資料圖片）

中國駐泰國大使館近日發布旅遊安全預警，泰國旅遊與體育部長素拉沙周二（20日）回應指，泰國政府高度重視遊客安全，並澄清普通遊客不會在泰國被強行塞入車輛或押送至邊境，涉事者多是在出境前已受騙。

素拉沙表示泰方理解中國大使館對中國公民安全的關切，絕對不允許自身成為跨國犯罪的中轉站。他強調，赴泰觀光的普通遊客不可能在街頭隨意被人強行綁上手腳押上車送往邊境，如遊客是真心赴泰旅遊，無意前往其他國家，不太可能發生這種事。