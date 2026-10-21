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出版：2026-Oct-21 15:45
更新：2026-Oct-21 15:45

特朗普政府已撤銷30萬張簽證　美國國務院：歷屆之最

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美國總統特朗普。（圖／路透）

美國總統特朗普。（圖／路透）

美國總統特朗普（Donald Trump）政府持續強化移民打壓，美國國務院20日公布，特朗普第二任期至今已撤銷超過30萬張美國簽證，撤銷速度近期明顯加快。

《路透社》報道，美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示：「（特朗普政府）撤銷簽證的數量與速度，都是美國歷史上任何一屆政府都無法相比的。」不過，人權團體批評，政府以國家安全為由打擊異議人士，恐侵害正當法律程序與言論自由，特定族群也面臨遭種族定性及歧視性執法的疑慮。

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被批打擊異議人士

報道指出，根據皮戈特在X公布最新數字，指出特朗普政府上任以來，已撤銷超過30萬張簽證。相較於美國國務院8月10日公布的數據，當時自2025年1月特朗普第二任期開始以來，遭撤銷的簽證已超過17.5萬張。如今總數突破30萬張，顯示近幾周撤銷簽證的速度進一步加快。

特朗普政府的移民政策不僅針對非法入境者，也讓部分合法移民途徑變得更加困難，其中一項措施，是對特定工作簽證加徵高額費用；加上簽證撤銷、社交媒體審查及遣返行動同步推進，外籍人士赴美工作、居留與參與公共議題的風險也受到關注。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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