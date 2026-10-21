美國中期選舉｜CNN：特朗普搵定人孭鑊　防長都走唔甩

美國中期選舉倒數，總統特朗普面臨重大政治考驗，《CNN》報道，隨着共和黨國會多數席次可能不保，白宮內部瀰漫強烈的不安氣氛，幕僚與親信不僅忙著盤算選後去留，更爆發權力鬥爭、互相指責及洩密風暴。 「毫無根據的臆測」 《美國有線電視新聞網》（CNN）指出，特朗普（Donald Trump）陣營近期接連爆出人事震盪，從駐希臘大使遭撤換、白宮調查親信之間的爭端，到新任新聞秘書上任僅5天便遭解職，讓原本強調團結的白宮陷入猜忌。隨着11月3日投票日逼近，官員們更擔心，一旦共和黨失去眾議院與參議院控制權，特朗普將展開大規模人事清洗，找人為選舉失利負責。

一名特朗普顧問坦言：「如果我們失去眾議院和參議院，真的沒人知道接下來會發生甚麼事。每個人都可能成為目標。」白宮助理新聞秘書英格爾（Davis Ingle）則反駁相關說法，稱外界對政府內部動態的關注是「毫無根據的臆測」，並強調特朗普正全力爭取共和黨維持國會多數。

白宮幕僚長岌岌可危 至於特朗普核心幕僚也同樣岌岌可危，報道指出，白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）、政治顧問布萊爾（James Blair）與拉維塔（Chris LaCivita），近期都遭遇不利報道，引發外界質疑他們在特朗普核心圈的地位是否動搖。 懷爾斯尤其成為焦點，當外界發現特朗普決定聘用、後來5天就閃電下台的白宮發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）時，懷爾斯並不在場，部分人士便將此解讀為她的影響力正在減弱，甚至可能有人藉機推動她離職。此外，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）也被傳職位不保，民主黨也可能將他列為國會調查的優先目標。