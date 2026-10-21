東京大學得票第二教授當選校長　文部科學省要求覆檢

日本東京大學新任校長選拔爆發爭議，日媒披露，校內投票原本排名第二的教授藤垣裕子，最後卻逆轉當選，擊敗得票數高出一倍的副校長染谷隆夫，引發質疑。日本文部科學省20日罕見要求東大重新檢驗選拔過程。

副校票數第一名

《共同社》報道，日本文部科學省相關官員關芳弘20日在內閣會議後的記者會上表示：「至今仍有許多意見指出，對於選拔過程及理由還沒有明確的說明，令人遺憾。希望充分履行說明責任。」

報道指出，這次爭議焦點在於校內投票結果與最終人選出現落差，其中64歲的東大研究生院綜合文化研究科教授藤垣裕子，於9月28日當選下任校長，但在校內投票中，她僅獲得553票，排名第二；排名第一的副校長染谷隆夫則拿下1107票，票數超過藤垣一倍。