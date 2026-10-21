東京大學得票第二教授當選校長　文部科學省要求覆檢

日本東京大學新任校長選拔爆發爭議，日媒披露，校內投票原本排名第二的教授藤垣裕子，最後卻逆轉當選，擊敗得票數高出一倍的副校長染谷隆夫，引發質疑。日本文部科學省20日罕見要求東大重新檢驗選拔過程。
副校票數第一名
《共同社》報道，日本文部科學省相關官員關芳弘20日在內閣會議後的記者會上表示：「至今仍有許多意見指出，對於選拔過程及理由還沒有明確的說明，令人遺憾。希望充分履行說明責任。」
報道指出，這次爭議焦點在於校內投票結果與最終人選出現落差，其中64歲的東大研究生院綜合文化研究科教授藤垣裕子，於9月28日當選下任校長，但在校內投票中，她僅獲得553票，排名第二；排名第一的副校長染谷隆夫則拿下1107票，票數超過藤垣一倍。
委員比較其他判斷依據
儘管如此，最終勝出的仍是藤垣，讓部分教職員工質疑選拔程序是否透明，以及校內投票結果究竟受到多大程度的重視。本月13日，東大部分教職員工已提交請願書，要求校方說明選拔過程。
面對質疑，東大表示，投票結果「是重要的判斷依據之一」，但參與選拔會議的各委員，在比較其他判斷依據時，究竟將投票結果納入評價的程度有多高，則因人而異。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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