俄烏戰爭｜特朗普對烏施壓　華郵：俄視為政治大勝利

報道指出，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與特朗普（Donald Trump）最近一次通話後的10天內，美國政策出現多項變化，包括放寬俄羅斯柴油供應相關限制、暫緩更嚴厲的對俄制裁，以及烏克蘭取得關鍵攔截導彈與衛星軍事系統支援面臨阻礙。特朗普更在19日再次批評澤連斯基：「現在是時候讓其他人代表烏克蘭談判了。」

美國《華盛頓郵報》20日披露，俄羅斯正將美國總統特朗普近期對烏克蘭態度急轉彎，視為莫斯科的一大政治勝利，克里姆林宮官員用棋局殺招「將軍」（Checkmate）比擬，認為西方對烏支持正逐步瓦解。

「最後的痛苦徵兆」

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指出，烏克蘭持續攻擊俄羅斯煉油廠，顯示基輔當局已陷入「最後的痛苦徵兆」。普京特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）更在社交平台發文，以「將軍」形容當前局勢，展現對俄方處境的樂觀。

報道分析，普京可能抓住特朗普面臨的政治壓力，尤其是美國中期選舉逼近、能源價格居高不下的困境，提出俄羅斯柴油供應交易，藉此拉近美俄關係。一名與俄羅斯高層外交官關係密切、但不願具名的俄國學者表示：「俄羅斯領導人已經取得某種程度的政治勝利。」他推測，普京可能在與特朗普通話時成功說服對方。