路透民調：特朗普支持率跌至31%　創兩屆任期內新低

美國總統特朗普20日在北卡羅萊納州助選，他的身影映在防護玻璃上。（圖／美聯社）

報道指出，根據調查，目前僅31％的美國民眾認同特朗普（Donald Trump）的施政表現，較兩周前下滑1個百分點，跌至他第一任與第二任總統任期以來的最低水平。民調也詢問受訪者，若今天舉行國會選舉，會支持哪個政黨，也就是所謂的「通用選票民調」（generic ballot），結果顯示，47％已登記選民選擇民主黨，35％支持共和黨，民主黨領先幅度達12個百分點。

兩黨差距進一步擴大

而相較兩周前的同一項民調，當時民主黨以44％對37％領先共和黨7個百分點，如今差距進一步擴大。此外，民調顯示，汽油價格上漲及民眾對經濟的不滿，正成為特朗普政府面臨的壓力來源。調查中，有68％受訪者不滿特朗普處理經濟問題的表現，其中甚至包括37％自認是共和黨支持者的受訪者。

在被問及哪個政黨更有能力管理美國經濟時，40％受訪者選擇民主黨，33％選擇共和黨，民主黨同樣取得7個百分點的領先。進一步分析發現，民主黨在國會選舉政黨傾向上的領先，部分來自女性選民支持方向的變化，其中50％女性選民表示會投給民主黨，共和黨則為32％，兩黨差距達18個百分點。男性選民也較支持民主黨，但領先幅度相對較小。