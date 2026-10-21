英國王室｜哈里王子冀與父兄和解：沒必要再糾纏家庭問題

英國哈里王子表示，他希望與父親查理斯三世、兄長威廉王子等關係破裂的家人和解：「在當今世界發生這麼多事情的情況下，最重要的是和解。」哈里坦言「傷疤會永遠存在」，但他希望每個人都放下過去：「世界上的煩惱已經夠多了，沒必要再糾纏於家庭問題，這不值得。」

42歲的哈里接受《GQ》雜誌採訪時稱，他能理解外界對其家境的關注，因為「兄弟姐妹之間會有矛盾，孩子和父母之間會有關係破裂。有些人不希望事情成功。但我希望事情成功。」其發言人其後澄清，哈里的言論並非意圖攻擊兄長威廉王子或其他家庭成員。

舉家搬回英國讓孩子上學

哈里亦談及舉家搬回英國的原因，指能讓孩子在英國上學「對我意義重大」，他們上學兩周後「非常喜歡學校生活」。他亦希望與英國媒體的緊張關係有所改善：「過去發生過一些爭鬥，但希望我們都能就此翻篇。」