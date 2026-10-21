河口湖台女命案 疑兇與死者各自報團 認識不到30小時

日本山梨縣富士河口湖町一間酒店周一(19日)發生兇殺命案，一名38歲金姓女死者在酒店房遭割頸失血亡，同團27歲姓楊女子被捕，兩人皆為台灣人（影片截圖）

日本山梨縣富士河口湖町一間酒店周一(19日)發生兇殺命案，一名38歲金姓女死者在酒店房遭割頸失血亡，同團27歲姓楊女子被捕。台灣傳媒報道，兩人皆為台灣人，分別報名旅行團，各自加錢入住單人房，並非同房，案發時二人可能才剛認識不到30小時。

台媒指該5天旅行團行程上周六（17日）晚抵達日本，周日（18日）前往忍野八海、淺間神社及大石公園後入住涉事酒店，死者於周一（19日）早上未現身集合，及後被發現陳屍房內。日媒引述搜查人員報道，死者呈仰躺姿勢躺在床上，周圍和床單有大量鮮血，房內無物品散落或打鬥掙扎痕迹，死者身上也沒有抵抗攻擊造成的防禦傷痕，死者被殺時可能處於毫無防備或熟睡狀態。

死者恐熟睡遭割喉 疑犯行程期間買刀

驗屍結果顯示，死者頸部左側留有一道深達頸動脈的刀傷，大量失血當場身亡，死因是「失血性休克」。日本警方在也在房內的疑犯身上搜出一把12厘米長的染血菜刀，懷疑是在行程期間在日本店家購買。警方相信楊女掌握死者死亡的關鍵過程與事發經過，調查兩人的關係、楊女持刀的動機。