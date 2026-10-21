43歲癌末男路邊撿2200萬日圓 覺得「上天恩賜」幾乎花光 惹官司壽命超預期

日本仙台一名43歲男子被診斷癌症復發，僅剩2至3個月壽命，後續遭遇猶如電視劇情節。從醫院回家途中，他見到地上有一個袋並執起，走到附近公園打開赫然見到裡面裝有2,200萬日圓(約100萬港元)。他認為這是上天的恩賜，補償患有末期癌症的他。他拿著「天降橫財」去旅遊嘆世界和治病，惟4個半月後被捕，壽命超出醫生估計。原來那個袋是保安公司解款員不慎遺下，那名患末期癌症男子已花掉1,800萬日圓(約89萬港元)。

往越南等地旅遊 須每月還3萬至95歲

事發在今年3月5日，被告末永拓也日前出庭應訊，被控挪用遺失財物罪名，檢方要求判處監禁一年。他拿著那筆錢去了伊勢旅遊，也出國到女朋友家鄉越南遊玩，以及支付治療癌症的費用，他於庭上稱「我以為這是神的恩賜」。辯方律師表示，「如果你在被診斷出患有絕症後，於回家路上發現地上有2,200萬日圓，你可能會認為這是神在保佑我」。辯方尋求法庭判緩刑，法官將於下月6日宣判裁決。據悉，遺失2,200萬日圓保安公司的損失獲保險公司賠償，而末永拓也須每月向保險公司償還3萬日圓(約1,488港元)。以此推算，他要還錢至2078年，即95歲。但末永拓也目前失業，控方問他如何還錢，他答不知道。