日本遊客連跌兩月消費微升　中國遊客續減近四成半

日本政府觀光局（JNTO）以及觀光廳，今日（21日）分別公布9月份旅客估算數字以及7至9月份旅客的消費情況。其中9月份外國旅客連續兩個月下跌，較去年9月下跌5.0%，但仍與去年一樣，在首9個月達到3,000萬旅客的數字。至於有關於消費情況，在7至9月份外國旅客在日本消費達2.2萬億日圓，較去年同期微升3.2%。

根據日本觀光居的公布，今年9月外國旅客估算為310.37萬人次，較去年同月份下跌5%。觀光局解釋，下跌是受到中東局勢惡化，機票價格上升，以及颱風令航班停航等因素影響。而截至今年頭9個月，日本外國遊客較去年少2.9%，但仍超過3,000萬人次。