日本遊客連跌兩月消費微升　中國遊客續減近四成半

日本政府觀光局（JNTO）以及觀光廳，今日（21日）分別公布9月份旅客估算數字以及7至9月份旅客的消費情況。其中9月份外國旅客連續兩個月下跌，較去年9月下跌5.0%，但仍與去年一樣，在首9個月達到3,000萬旅客的數字。至於有關於消費情況，在7至9月份外國旅客在日本消費達2.2萬億日圓，較去年同期微升3.2%。
根據日本觀光居的公布，今年9月外國旅客估算為310.37萬人次，較去年同月份下跌5%。觀光局解釋，下跌是受到中東局勢惡化，機票價格上升，以及颱風令航班停航等因素影響。而截至今年頭9個月，日本外國遊客較去年少2.9%，但仍超過3,000萬人次。
香港人首9個月近200萬人次訪日
按地區劃分，來自南韓的旅客仍有雙位數增長，達84.23萬人次，比去年上升25.6%，而台灣亦有13%的增長。至於下跌方面，中國遊客持續下跌，9月份較去年同期少44.5%，低仍有43.08萬人次。香港方面，9月份微跌3.0%，有14.5萬人次到訪日本。而全年首9個月，中國旅客大減55.5%，約410萬人次。而香港旅客首9個月較去年仍增長7.7%，達196.33萬人次。觀光局又提到，即使9月中名古屋舉行亞運會，有各國的運動員等去日本，但來自東南亞及歐洲的遊客仍有減少。
至於觀光廳的消費數據，今年第3季的外國旅客消費金額為22,076萬億日圓，較去年同期增長3.2%。當中雖然中國的旅客消費額減39.8%，至3,583億日圓，不過南韓、台灣、美國及香港4個地區有大幅增長，當中南韓大增45.8%至2,938億日圓，台灣亦有3,818億日圓上升26.2%，而香港亦貢獻1,555億日圓，上升37.1%。香港人每人的消費也增加，在今年7至9月香港人均在日本消費為235,609日圓，增加12.4%，中國旅客雖然減少，不過人均消費有294,560日圓，增長22.1%。按類別劃分，香港人主要在日本消費用於購物仍是最多，其次是住宿以及飲食。