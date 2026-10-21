伊波拉病毒｜剛果民主共和國疫情　已擴散至4個國家

在非洲剛果民主共和國爆發的伊波拉疫情，擴散到4個國家。除了非洲的尼日利亞、烏干達及肯雅之外，法國成為唯一非非洲國家出現個案。 剛果民主共和國的疫情，至今已造成最少4,600人死，9,500人受感染。尼日利亞成為最新受影響的國家，在首都阿布賈，當地一名從烏干達返國2星期的女性證實感染。女子在本月7日開始出現症狀，在11月送到阿布賈的私家醫院，其後確診伊波拉。尼日利亞的衛生部長表示，目前未清楚女子抵達的日期，並確定有44名的接觸者，當局表示會盡一切努力控制個案。至於女子去過的烏干達，接鄰民主剛果，當地首宗個案患者是剛果民主共和國國籍，越境前往烏干達尋求醫治感染的不明病毒，之後證實感染伊波拉。世界衛生組織（WHO）在8月27日宣布烏干達疫情結束，並確認20宗個案，當中15人來自民主剛果，而20宗個案有2人死亡，另外逾800人證實是接觸者而受到監察。

肯雅方面，在10月6日發現首宗個案，涉及一名從民主剛果組烏干達到達的男子。男子在10月3日抵達首都內羅比，在10月5日對伊波拉呈陽性，但同日已經死亡。在當地的個案已增至9宗，當中包括4人是首名患者的親友，另外4人為醫護人員。當局亦確認135名接觸者，有134人被隔離。肯雅指，目前未有證據病毒已向親友及醫護外的人傳播。另外歐洲的法國亦出現個案，在今年6月確認一位從剛果民主共和國返回的醫生受到感染，這是今次疫情唯一一宗在非洲以外土地的個案。據WHO指，患者是進行人道工作後返回法國，之後被送到特別治療病房照顧，並在7月4日出院。