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國際
出版：2026-Oct-21 18:55
更新：2026-Oct-21 18:55

墨西哥男偷食人妻遭捉姦 半裸爬窗逃跑從3樓摔落地(有片)

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墨西哥男偷食人妻遭捉姦 半裸爬窗逃跑慘摔落地(有片)

墨西哥一名男子偷食人妻被捉姦，赤裸上身爬窗逃離，卻慘摔落地。(互聯網)

墨西哥坎昆出現男子疑偷食人妻被捉姦，並驚險逃跑一幕。網上片段可見男子只穿短褲懸掛在3樓住宅窗戶外，但最終抓不住窗邊而直墮地面，背部著地。帖文指，疑似男子偷情對象的丈夫到現場捉姦，他試圖攀窗逃跑。

英國《太陽報》報道，目擊者聲稱，那名男子與一名已婚婦人在屋裡幽會，該婦人的丈夫突然破門而入，逮個正着。為免正面衝突，該偷情男慌亂地攀窗逃走，但卻失手跌落地面。途人見狀立即報警，該男子在現場接受治療後送院。當地傳媒稱，醫生指該男子傷勢並不嚴重，沒有嚴重骨折。

墨西哥男偷食人妻遭捉姦 半裸爬窗逃跑慘摔落地(有片) 墨西哥男偷食人妻遭捉姦 半裸爬窗逃跑慘摔落地(有片) 墨西哥男偷食人妻遭捉姦 半裸爬窗逃跑慘摔落地(有片) 墨西哥男偷食人妻遭捉姦 半裸爬窗逃跑慘摔落地(有片) 墨西哥男偷食人妻遭捉姦 半裸爬窗逃跑慘摔落地(有片) 墨西哥男偷食人妻遭捉姦 半裸爬窗逃跑慘摔落地(有片)
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