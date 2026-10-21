墨西哥男偷食人妻遭捉姦 半裸爬窗逃跑從3樓摔落地(有片)

墨西哥坎昆出現男子疑偷食人妻被捉姦，並驚險逃跑一幕。網上片段可見男子只穿短褲懸掛在3樓住宅窗戶外，但最終抓不住窗邊而直墮地面，背部著地。帖文指，疑似男子偷情對象的丈夫到現場捉姦，他試圖攀窗逃跑。
英國《太陽報》報道，目擊者聲稱，那名男子與一名已婚婦人在屋裡幽會，該婦人的丈夫突然破門而入，逮個正着。為免正面衝突，該偷情男慌亂地攀窗逃走，但卻失手跌落地面。途人見狀立即報警，該男子在現場接受治療後送院。當地傳媒稱，醫生指該男子傷勢並不嚴重，沒有嚴重骨折。
💔 ¡En esta ocasión el amor no lo salvó! 😥 🏢 Un hombre presuntamente intentó escapar por una ventana al ver llegar al esposo de su supuesta amante, pero terminó cayendo desde un tercer piso en el fraccionamiento Cielo Nuevo, en la Supermanzana 260 de Cancún, Quintana Roo. 🚑 Habría sido trasladado al Hospital General para recibir atención médica, aunque su estado de salud no ha sido confirmado oficialmente. #Nacional #Noticias #Entérate— TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) October 13, 2026
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