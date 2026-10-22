曾與特朗普長子唐納德（Donald Trump Jr.）拍拖並訂婚的前美國駐希臘大使Kimberly Guilfoyle因涉嫌貪而請辭，近日有媒體爆出她的資料在在演講中介網站出現，單場演講報價最高達10萬美元（約78.5萬港元）。

個人簡介無列明為前美國駐希臘大使

美國《紐約郵報》報道，Kimberly Guilfoyle資料出現在演講中介網站「Speaker Booking Agency」上，狀態標示為「可預約」，包括企業活動、演講、線上活動、對談及見面會等項目，預估費用介於5萬至10萬美元。不過，網站上的個人簡介並未提及Kimberly Guilfoyle曾出任美國駐希臘大使，也無法確認她何時刊登，以及是否已經收到邀約。