曾與特朗普長子唐納德（Donald Trump Jr.）拍拖並訂婚的前美國駐希臘大使Kimberly Guilfoyle因涉嫌貪而請辭，近日有媒體爆出她的資料在在演講中介網站出現，單場演講報價最高達10萬美元（約78.5萬港元）。
個人簡介無列明為前美國駐希臘大使
美國《紐約郵報》報道，Kimberly Guilfoyle資料出現在演講中介網站「Speaker Booking Agency」上，狀態標示為「可預約」，包括企業活動、演講、線上活動、對談及見面會等項目，預估費用介於5萬至10萬美元。不過，網站上的個人簡介並未提及Kimberly Guilfoyle曾出任美國駐希臘大使，也無法確認她何時刊登，以及是否已經收到邀約。
報道引述一名消息人士對此批評指是「政治圈牟利的極致」，「花很多年時間與有權勢的人打交道，建立自己的知名度，接著就把資歷變現，向別人收取高達10萬美元，只為聽你演講。」另一名消息人士則形容，特朗普（Donald Trump）政治圈已經形成一套獨立的商業生態。
不過，也有人指出，卸任公職後收取演講費本身並無不妥，真正值得追問的是，聽眾支付高額費用，究竟是為了專業知識、名人光環，還是背後可能代表的政治人脈。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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