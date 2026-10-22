熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 法國示威 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
國際
出版：2026-Oct-22 10:24
更新：2026-Oct-22 10:24

前美國駐希臘大使演講報價5至10萬美元 狀態為「可預約」

分享：
2025年3月，時任美國駐希臘大使Kimberly Guilfoyle在特朗著面前演說（美聯社資料圖片）

2025年3月，時任美國駐希臘大使Kimberly Guilfoyle在特朗著面前演說（美聯社資料圖片）

曾與特朗普長子唐納德（Donald Trump Jr.）拍拖並訂婚的前美國駐希臘大使Kimberly Guilfoyle因涉嫌貪而請辭，近日有媒體爆出她的資料在在演講中介網站出現，單場演講報價最高達10萬美元（約78.5萬港元）。

個人簡介無列明為前美國駐希臘大使

美國《紐約郵報》報道，Kimberly Guilfoyle資料出現在演講中介網站「Speaker Booking Agency」上，狀態標示為「可預約」，包括企業活動、演講、線上活動、對談及見面會等項目，預估費用介於5萬至10萬美元。不過，網站上的個人簡介並未提及Kimberly Guilfoyle曾出任美國駐希臘大使，也無法確認她何時刊登，以及是否已經收到邀約。

GDP 2027 IMF預測（am730製圖） GDP 2027 IMF預測，俄羅斯列第10位（am730製圖） GDP 2027 IMF預測，意大利列第9位（am730製圖） GDP 2027 IMF預測，巴西列第8位（am730製圖） GDP 2027 IMF預測，法國列第7位（am730製圖） GDP 2027 IMF預測，日本列第6位（am730製圖） GDP 2027 IMF預測，英國列第5位（am730製圖） GDP 2027 IMF預測，印度列第4位（am730製圖） GDP 2027 IMF預測，德國列第3位（am730製圖） GDP 2027 IMF預測，中國列第2位（am730製圖） GDP 2027 IMF預測，美國列第1位（am730製圖）

報道引述一名消息人士對此批評指是「政治圈牟利的極致」，「花很多年時間與有權勢的人打交道，建立自己的知名度，接著就把資歷變現，向別人收取高達10萬美元，只為聽你演講。」另一名消息人士則形容，特朗普（Donald Trump）政治圈已經形成一套獨立的商業生態。

不過，也有人指出，卸任公職後收取演講費本身並無不妥，真正值得追問的是，聽眾支付高額費用，究竟是為了專業知識、名人光環，還是背後可能代表的政治人脈。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Kimberly Guilfoyle資料出現在「Speaker Booking Agency」上，狀態標示為「可預約」

Kimberly Guilfoyle資料出現在「Speaker Booking Agency」上，狀態標示為「可預約」

訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務