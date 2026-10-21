俄烏戰爭｜美特使威特科夫晤普京 俄：原則上願意11月重啟談判

美國最近頻向烏克蘭施壓逼使其與俄羅斯停戰，美特使威特科夫周二(20日)先在挪威奧斯陸與烏總統澤連斯基會晤，周三再往俄羅斯聖彼得堡與俄總統普京會面。他向普京提出恢復美俄烏三方和談，以及審視新停火方案。普京則向威特科夫提出，期望下月出席深圳APEC峰會時與美國總統特朗普會晤。俄總統助理烏沙科夫會後稱，威特科夫簡介了奧斯陸會談內容，烏方和歐洲領袖提出了新方向和建議，俄方原則上願意11月重啟結束俄烏衝突的談判。

今次是威特科夫第9次與普京見面，特朗普女婿庫什納因感冒透過視像參與會談。俄羅斯釋出善意，宣布釋放在俄羅斯被囚禁逾4年的美國退休教師哈伯特(Stephen Hubbard)。74歲的哈伯特在烏東被俄軍俘擄，遭俄指控當僱傭兵。普京又在會上提出，願意斡旋協助美國與伊朗結束戰爭，以及俄羅斯可出口大量肥料到美國幫助農民。威特科夫表示，希望今次對話能促成美國、俄羅斯和烏克蘭的三方會談恢復。他續說，即使未能達成解決方案，也希望能夠與普京商討和考慮下一步。