俄烏戰爭｜與美國特使威特科夫會晤 普京同意重啟美俄烏三方會談

美國最近頻向烏克蘭施壓逼使其與俄羅斯停戰，美特使威特科夫周二(20日)先在挪威奧斯陸與烏總統澤連斯基會晤，周三再往俄羅斯聖彼得堡與俄總統普京會面。他向普京提出恢復美俄烏三方和談，以及審視新停火方案。普京則向威特科夫提出，期望下月出席深圳APEC峰會時與美國總統特朗普會晤。俄方會後稱，威特科夫簡介了奧斯陸會談內容，烏方和歐洲領袖提出了新方向和建議，俄方原則上同意11月重啟結束俄烏衝突的談判；可能在11月10日後，於阿布扎比舉行。

今次是威特科夫第9次與普京見面，特朗普女婿庫什納因感冒透過視像參與會談。俄羅斯釋出善意，宣布釋放在俄羅斯被囚禁逾4年的美國退休教師哈伯特(Stephen Hubbard)。74歲的哈伯特在烏東被俄軍俘擄，遭俄指控當僱傭兵。普京又在會上提出，願意斡旋協助美國與伊朗結束戰爭，以及俄羅斯可出口大量肥料到美國幫助農民。威特科夫表示，希望今次對話能促成美國、俄羅斯和烏克蘭的三方會談恢復。他續說，即使未能達成解決方案，也希望能夠與普京商討和考慮下一步。

俄烏戰爭｜美官員透露烏提出新建議和方案 威特科夫周二在奧斯陸與澤連斯基會面，挪威首相斯特勒、芬蘭總統斯圖布、歐盟和北約代表亦有出席。有美官員透露，烏方在今次會面中提出新建議和方案，可為協調俄烏對話帶來「有意義的進展」。該官員又指，會談提及全面和平框架的關鍵要素，包括為烏克蘭提供安全保障、戰後經濟計劃及更廣泛的歐洲安全架構。斯特勒稱，威特科夫與普京會晤後，計劃回到奧斯陸再進行商討。 俄烏戰爭｜傳中美俄商停戰 德：烏克蘭須參與

澤連斯基日前指美國拒分享情報，影響俄羅斯導彈來襲預警，導致烏方未能及時截擊，危及烏克蘭平民。他周二稱與美國務卿魯比奧通電話後，有關情報分享已恢復。自美國向俄羅斯購買柴油後，普京被指取得勝利，特朗普被視為站在俄一方。《華爾街日報》稱，中美俄元首或於APEC峰會舉行場邊會議，商討如何結束烏克蘭的戰爭。有關報道引起烏克蘭和歐洲國家擔憂，德國政府發言人周三稱，談判若無烏克蘭參與，不會有和平，這亦是涉及歐洲的事情。