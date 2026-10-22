程式語言PHP爆嚴重安全漏洞　黑客可遙距奪權 多國政府網站緊急停用

在全球約70%網站廣泛應用的程式語言「PHP」近日爆出兩項嚴重網絡安全漏洞，據報黑客已開始鎖定漏洞發動攻擊，歐洲及亞洲多國政府網站已採取預防性下線措施以防黑客入侵，PHP開發團隊周三（21日）釋出修補程式，強烈呼籲用戶立即更新。(路透社)

在全球約70%網站廣泛應用的程式語言「PHP」近日爆出兩項嚴重網絡安全漏洞，據報黑客已開始鎖定漏洞發動攻擊，歐洲及亞洲多國政府網站已採取預防性下線措施以防黑客入侵，PHP開發團隊周三（21日）釋出修補程式，強烈呼籲用戶立即更新。

全球約70%網站廣泛應用

今次揭露的兩項漏洞被統稱為「PHP2Shell」，編號分別為CVE-2026-109618及CVE-2026-109619，涉及記憶體處理及內部狀態管理，在CVSS v4.0嚴重性等級中被評為9.2級（滿分 10）。攻擊者可在未經身分驗證的情況下，於遠端執行任意惡意程式碼，控制受影響的伺服器、竊取敏感資料或植入惡意軟件。

網絡技術追蹤機構W3Techs統計，PHP用於69.3%已知伺服器端程式語言的網站，包括WordPress、Joomla、Drupal等內容管理系統，以及電子商務平台Magento﹛影響範圍涵蓋政府服務、企業官網、網購平台及新聞網站等。