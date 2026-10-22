法國示威｜LV旗艦店「特製櫥窗」抵住暴徒衝擊 店員指靠運氣(有片)

法國上周末示威演變成暴亂，多間商店成為部分滋事者的攻擊搶掠目標，全國至少3000家店鋪受影片，總統馬克龍重申會嚴懲藉遊行示威發起騷亂的人，並將嚴防同類情況在周末重演。社交平台流傳影片，位於巴黎旺多姆廣場（Place Vendôme）的路易威登（Louis Vuitton，LV）旗艦門店遭多名滋事者抬起路障圍欄撞擊櫥窗，雖然令玻璃出現裂紋，惟未被撞穿進入店內，片段引發網民熱議。

上周六(10月17日)示威期間，至少6名暴徒以道路圍欄充猛烈衝擊旺多姆廣場LV旗艦門店，旁邊有數十名黑衣人起哄，不過該店玻璃抵住衝擊，表面雖留下裂紋延，但未被擊穿櫥窗，暴徒最終未能闖入店內搶掠。一名品牌員工向傳媒表示，店舖裝有「特製櫥窗」，當日成功抵擋衝擊，但亦坦言有運氣成分。他指事件令人難過，認為涉事者並非示威者，而是專程前來破壞及偷竊的人。對於有網民形容櫥窗稱為「防彈玻璃」，該員工未交代物料厚度。 其他名牌商店未能倖免

在同日暴亂中，旺多姆廣場其他名牌商店未能倖免，櫥窗遭打碎搶掠，竟湧現於各大二手線上交易平台，包括Vinted、Leboncoin、eBay 及 TikTok等，不僅以遠低於市價的折價兜售，部分商品甚至還帶著未拆除的防盜扣。。法國政府要求交易平台協助移除可疑商品，並配合識別賣家。法國商會與商業組織預估，這場騷亂已對零售業造成數億歐元的直接與間接損失。法國商會主席Alain Di Crescenzo透露，周末的暴力事件影響了數千家企業，損害極為慘重。

🚨 PARIS : TENTATIVE DE PILLAGE DU MAGASIN LOUIS VUITTON, PLACE VENDÔME Une tentative de pillage aurait visé la boutique Louis Vuitton située place Vendôme, à Paris. 📹 Source : @Masleuu sur X #Paris #PlaceVendôme #LouisVuitton #17Octobre https://t.co/9BBrZqPqX6 — LQC®2026 (@maiza6393) October 17, 2026

Более 1500 магазинов пострадали по стране. В Марселе и Бордо Louis Vuitton и Hermès разграбили подчистую. Сумки и коробки уносили пачками. На Place Vendôme в Париже шестеро в масках таранили витрину LV дорожным барьером под одобрительные крики толпы. Стекло выдержало. Сотрудник бренда потом сказал прямо: «У нас специальное стекло. Держит. Нам просто повезло». Пока в одном месте стекло спасло бутик, в других городах грабили Apple, Dior, Burberry, Sephora, обычные магазины и даже пекарни. — SPART NEWS (@SPARTNEWS4rq) October 20, 2026