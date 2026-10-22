沙特阿拉伯東部機場與油地遇襲釀1死8傷　死者為外國公民

沙特阿拉伯東部城市達曼的法赫德國王國際機場（King Fahd International Airport）在10月21日晚上遇襲，造成1人死亡、8人受傷。沙特民航總局表示，傷者傷勢從輕傷到重傷不等，已全數送醫治療，當局正評估機場設施受損程度。

半島電視台（Al Jazeera）報道，沙特民航總局指出，事件造成一名居住於沙特的外籍人士死亡，另有8人受傷，但尚未公布攻擊方式及具體細節。當局表示，機場設施受到不同程度的損害，後續將進一步說明。

沙特機場接連遇襲

近期沙特機場接連遇襲，也門胡塞武裝與沙特支持的也門政府陣營衝突升高之際，沙特阿拉伯境內的民用航空設施及能源基礎設施接連成為攻擊目標，中東一帶局勢日益緊張。