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出版：2026-Oct-22 13:26
更新：2026-Oct-22 13:26

沙特阿拉伯東部機場遇襲釀1死8傷　死者為外國公民

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沙特阿拉伯東部機場與油地遇襲釀1死8傷　死者為外國公民（網上圖片）

沙特阿拉伯東部機場與油地遇襲釀1死8傷　死者為外國公民（網上圖片）

沙特阿拉伯東部城市達曼的法赫德國王國際機場（King Fahd International Airport）在10月21日晚上遇襲，造成1人死亡、8人受傷。沙特民航總局表示，傷者傷勢從輕傷到重傷不等，已全數送醫治療，當局正評估機場設施受損程度。

半島電視台（Al Jazeera）報道，沙特民航總局指出，事件造成一名居住於沙特的外籍人士死亡，另有8人受傷，但尚未公布攻擊方式及具體細節。當局表示，機場設施受到不同程度的損害，後續將進一步說明。

沙特機場接連遇襲

近期沙特機場接連遇襲，也門胡塞武裝與沙特支持的也門政府陣營衝突升高之際，沙特阿拉伯境內的民用航空設施及能源基礎設施接連成為攻擊目標，中東一帶局勢日益緊張。

沙特東部機場夜空出現大量疑似無人機（影片截圖） 沙特東部機場出現黑煙 沙特阿拉伯東部城市達曼的法赫德國王國際機場（King Fahd International Airport）10月21日晚上被襲擊

此外，沙特阿拉伯能源部在10月21日表示，防空系統攔截一架企圖攻擊沙特國營石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）舍拜油田（Shaybah oilfield）設施的無人機，攔截後的殘骸造成2人死亡。沙特當局尚未在相關聲明中明確指出這架無人機的發射方。

沙特阿拉伯首都利雅德的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）近期也曾遭到攻擊。10月11日的攻擊造成1人死亡、11人受傷；10月10日的另一次攻擊則造成12人死亡、300多人受傷，顯示沙特航空設施正面臨持續性的安全威脅。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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