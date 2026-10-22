沙特阿拉伯東部機場遇襲釀1死8傷　死者為外國公民

沙特阿拉伯東部城市達曼的法赫德國王國際機場（King Fahd International Airport）在10月21日晚上遇襲，造成1人死亡、8人受傷。沙特民航總局表示，傷者傷勢從輕傷到重傷不等，已全數送醫治療，當局正評估機場設施受損程度。
半島電視台（Al Jazeera）報道，沙特民航總局指出，事件造成一名居住於沙特的外籍人士死亡，另有8人受傷，但尚未公布攻擊方式及具體細節。當局表示，機場設施受到不同程度的損害，後續將進一步說明。
沙特機場接連遇襲
近期沙特機場接連遇襲，也門胡塞武裝與沙特支持的也門政府陣營衝突升高之際，沙特阿拉伯境內的民用航空設施及能源基礎設施接連成為攻擊目標，中東一帶局勢日益緊張。
此外，沙特阿拉伯能源部在10月21日表示，防空系統攔截一架企圖攻擊沙特國營石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）舍拜油田（Shaybah oilfield）設施的無人機，攔截後的殘骸造成2人死亡。沙特當局尚未在相關聲明中明確指出這架無人機的發射方。
沙特阿拉伯首都利雅德的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）近期也曾遭到攻擊。10月11日的攻擊造成1人死亡、11人受傷；10月10日的另一次攻擊則造成12人死亡、300多人受傷，顯示沙特航空設施正面臨持續性的安全威脅。
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BREAKING: Visuals show a direct Ansarullah impact on an aircraft at King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia. https://t.co/I4NVQ6aOAe— Open Source Intel (@Osint613) October 8, 2026