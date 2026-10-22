山羌於日本大量繁殖進佔茨城縣 千葉縣達9萬隻影響生態

山羌於日本大量繁殖 千葉縣達9萬隻影響生態

山羌在日本的數量持續增加，原本主要分布於千葉縣的野生族群，如今已越過利根川進佔茨城縣。專家警告，山羌近年在日本擴散速度加快，未來分布範圍可能一路向北延伸至福島縣，如何阻止山羌進一步擴張，已成為日本野生動物管理的重要課題。 被日本列為特定外來生物 日本媒體報道，山羌屬於鹿科動物，體型較小。據推測，山羌在1980年代以前從千葉縣勝浦市的的休閒設施逃走，在野外繁殖並逐漸形成族群。由於山羌食農作物及破壞農地，被日本列為特定外來生物，相關單位一直捕捉與防治。

山羌的分布範圍近年快速擴大。2004年，牠們僅在千葉縣5個市町被確認有穩定族群，如今已擴及18個市町。千葉縣估計，當地山羌數量已達約9萬隻，對農業及生態環境造成的影響日益受到關注。 為防止山羌繼續向北擴散，千葉縣今年設置擴散防止線，並加強捕捉等措施。然而，5月在茨城縣古河市發現並捕獲的山羌，距離這條防線約80公里，顯示相關措施面臨挑戰。

截至目前，茨城縣已有6個市町傳出目擊山羌紀錄，已確認的全為雄性。參與調查的專家諸澤表示，根據現有證據，尚未認為山羌已在茨城縣形成繁殖族群，但仍須持續監測，避免少數個體逐步建立新的野生族群。 專家估計有機會擴散至福島縣 研究團隊上個月公布的調查結果也指出，山羌未來可能適應遠超過千葉縣現有分布區域的環境，甚至可能擴散至福島縣。專家分析，日本太平洋沿岸部分地區冬季降雪相對較少，可能有利於山羌沿海岸向北移動。