法國示威｜Apple里爾門市遭洗劫　iPhone被盜後極速鎖機

法國近日爆發大規模示威，部分抗議活動演變成暴力衝突，多間店鋪被洗劫，位於里爾（Lille）的蘋果（Apple）門市未能倖免，然而，竊賊偷走展示用的iPhone後，手機隨即顯示警告訊息，指手機已被停用並被追蹤並通報當局，令竊賊難以將贓物據為己有。
事件發生於10月17日。社交平台流傳的影片顯示，一部疑似從里爾蘋果門市被盜的iPhone螢幕出現安全警告，要求持有部手機的人歸還至「Apple Lille」，並指出手機已被停用及正被定位追蹤，當地執法機關將收到通知。
網民指得物無所用
蘋果門市展示的手機具備特別的防盜機制，當手機離開門市後便可能自動鎖定，無法正常使用。相關影片在網路上迅速流傳，不少網民嘲諷竊賊，即使成功將手機帶走，也可能只得到一部無法使用的iPhone。
除了蘋果門市外，法國多地包括里爾、波爾多（Bordeaux）及馬賽（Marseille）等地，Louis Vuitton、Hermès及Dior等品牌店面均傳出遭破壞或洗劫。
示威活動最初與教育資源不足、生活成本上升等問題有關，但隨後演變成大規模騷亂，部分地區出現店面被破壞、商品被盜竊及街頭暴力等情況。
示威保險損失達13至16億美元
報道指出，這次示威造成的保險損失或達13億至16億美元，接近2023年法國騷亂造成損失的兩倍。當年騷亂起因於警方射殺17歲少年Nahel Merzouk，事件引發全國多地抗議及暴力衝突。
目前，網路流傳的影片顯示部分遭竊蘋果手機已被鎖定並追蹤，蘋果公司尚未公開證實這次事件中的情況。法國當局將面臨如何遏止暴力、追查竊賊及防止贓物透過網上平台轉售的壓力。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
French police are checking for fingerprints outside the Apple Store in Lille. https://t.co/oriERorBSX— Kabul International کابل انٹرنیشنل (@Kabulintlnews) October 17, 2026