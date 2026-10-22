法國示威｜Apple里爾門市遭洗劫　iPhone被盜後極速鎖機

法國近日爆發大規模示威，部分抗議活動演變成暴力衝突，多間店鋪被洗劫，位於里爾（Lille）的蘋果（Apple）門市未能倖免，然而，竊賊偷走展示用的iPhone後，手機隨即顯示警告訊息，指手機已被停用並被追蹤並通報當局，令竊賊難以將贓物據為己有。

事件發生於10月17日。社交平台流傳的影片顯示，一部疑似從里爾蘋果門市被盜的iPhone螢幕出現安全警告，要求持有部手機的人歸還至「Apple Lille」，並指出手機已被停用及正被定位追蹤，當地執法機關將收到通知。