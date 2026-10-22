日本30歲女大學生　威脅舉報吉原泡泡浴店長被捕

日本一名女大學生，被指因為向東京一間泡泡浴店的店長，威脅要舉報店內涉及賣淫行為，勒索7.5萬日圓現金，其後又再索取100萬日圓而被捕，而有關的店舖已被警察查封。

日本媒體報道，涉案女子中村靖菜，在今年7月向台東區一間泡泡浴店的店長提出威脅，指如果不轉帳7.5萬日圓，就會舉報該店舖容許賣淫行為。其後，中村再次要脅店長要報警，店舖因此向警察報案。警察指中村在今年7月26至29日期間多次勒索夜場店長而被捕。據警視廳透露，中村靖菜之前在該泡泡浴店工作過，在辭職後想再次就職被店拒絕，因此就以刑事舉報來勒索店長。