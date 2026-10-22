日本30歲女大學生　威脅舉報吉原泡泡浴店長被捕

日本一名女大學生，被指因為向東京一間泡泡浴店的店長，威脅要舉報店內涉及賣淫行為，勒索7.5萬日圓現金，其後又再索取100萬日圓而被捕，而有關的店舖已被警察查封。
日本媒體報道，涉案女子中村靖菜，在今年7月向台東區一間泡泡浴店的店長提出威脅，指如果不轉帳7.5萬日圓，就會舉報該店舖容許賣淫行為。其後，中村再次要脅店長要報警，店舖因此向警察報案。警察指中村在今年7月26至29日期間多次勒索夜場店長而被捕。據警視廳透露，中村靖菜之前在該泡泡浴店工作過，在辭職後想再次就職被店拒絕，因此就以刑事舉報來勒索店長。
日本網絡媒體《集英社ONLINE》獲得中村的通訊軟件訊息，報道更多內情。報道指，女子中村靖菜在之前於日本東京古老紅燈區「吉原」的泡泡浴店工作。但工作兩天後向店長表示因為被同居男友知道，而要離職，但中村其後又表示想返回泡泡浴店工作，但被拒絕。中村之後表示如果店舖不送禮及的士錢，就會舉報，店舖之後為息事寧人而送贈了禮物及1.5萬日圓的現金。不過中村未滿足，之後稱要把店內顧客用過的避孕套送去警署，並到店舖與店長談判，店長因為未能聯繫上級，故再先後拿出6萬日圓予中村，合共7.5萬日圓。但之後中村再度勒索，金額更提出到100萬日圓，之後再增至150萬日圓，引致店舖最後選擇報警。