Meta被罰250億美元破紀錄 欺瞞「劍橋分析」收集FB用戶資料

Facebook(FB)、Instagram(IG)及WhatsApp母公司Meta早前被陪審團裁定，在個人資料私隱方面誤導美國消費者，周三被新墨西哥州法官判罰250億美元(約1,950億港元)，為美國歷來最大罰款之一；也打破該公司罰款紀錄，相當於Meta去年營運收入的八分一。此案源自2018年「劍橋分析」醜聞案，該英國政治顧問公司在2016年美國總統大選期間參與特朗普的競選活動，於未經FB用戶同意下收集他們個人資料作政治分析用途，涉及超過8,700萬用戶。

Meta判罰250億美元｜法官：原應罰款超過2190億美元

新墨西哥州檢控當局起訴FB欺瞞該州用戶誰人可取得他們資料，以及在處理該平台仇恨言論和假資訊帖文上欺騙用戶。法官周三宣布裁決時指FB的欺騙超越用戶資料處理，擴至其核心業務。他指，根據墨西哥州法律，原應罰款超過2,190億美元(約1.7萬億港元)，但他將金額減至250億美元。Meta代表律師稱，將會提出上訴。該公司之前已因劍橋分析醜聞，於2019年被美國聯邦貿易委員會罰款50億美元(約390億港元)，並與另外6個州達成和解，支付逾4.59億美元(約35.8億港元)，作為與各州就該公司社交平台危害青年人精神健康的171億美元(約1,333億港元)和解金的一部分。Meta仍有多宗官司纏身，包括首宗由學區提出的訴訟，預計於明年2月開審。