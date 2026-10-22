國際分析｜教育問題引爆全國怒火 法國示威騷亂背後發生甚麼事？

法國多地日前爆發抗議示威活動，首都巴黎等地出現騷亂、搶掠、縱火，經過巴黎等地連續3晚局部宵禁後局勢暫時平靜，但須觀望本周末會否再現大規模示威。法國今次爆發大規模示威的導火線，是教育資源匱乏等問題，抗議活動逐漸蔓延至全國，農民及普遍百姓相繼加入，訴求普遍集中於生活成本上漲及公共服務水平下降，凸顯法國面臨財政危機、福利制度受壓及政治極化等多重困境。 截至本港時間周四，法國最新情況是當地最大學生組織號召周六再次全國示威，而2018年「黃背心」運動的支持者，亦擬於周六在巴黎遊行，要求總統馬克龍下台。另有工會發起下月5日全國大罷工及集會，抗議生活成本高企以及政府削減公共服務。正在出訪中東的馬克龍強調，不會容許上周末的騷亂再次出現，將公布維持社會秩序措施，並說已聽到學生及示威者的訴求。

教育問題：抗議導火線 法國這波示威浪潮，源頭是9月中旬巴黎南郊克雷泰伊一間高中發生學生罷課。學生抗議教師崗位空缺，而又無人代課等資源匱乏問題。青年群體的訴求主要聚焦於校舍殘舊、班房擠迫、師資長期短缺及課程安排等問題，要求政府加大教育資源投入，保障教育公平。據報示威者要求政府提供100億歐元用於支持教育。 法國社會學家、巴黎第八大學學者法比安·張(Fabien Truong)認為，抗議訴求背後是法國教育領域的結構性問題，直言「這些訴求一直得不到滿足，問題長期存在，不滿情緒才會爆發」。

民生負擔令矛盾倍增 當地傳媒一早「預言」，若教育訴求未獲回應，或將與民眾對能源價格高漲、公共服務削減的不滿疊加，引發跨界別的抗議。此預言隨後果然成真，法國《巴黎人報》指9月初，社交平台上出現一條抗議油價上漲、動員民眾在10月17日「集結」的短片，隨即廣泛傳播。而有關動員很快獲多個群體響應，部分工會組織亦加入其中，抗議訴求包括降低生活成本、提升教育和公共服務等。 及至本月17日，示威活動在巴黎、里昂、里爾、馬賽、波爾多及斯特拉斯堡等多座法國城市蔓延。法國政府估計，全國約55萬人參加示威，組織方則稱當天全國抗議人數達80萬。部分城市發生暴力衝突，巴黎多處出現焚燒車輛、破壞商舖等亂象，里昂旅遊局一個分支機構當日遭縱火搶劫；馬賽及里爾的市政廳亦遭示威者闖入破壞。

法國內政部統計，在當日的全國抗議活動中，有約2,400人被捕，997名警察及憲兵受傷，其中7人傷勢嚴重，數百間商戶遭受嚴重損失。當地傳媒指，17日的抗議活動失控，釀成法國國內數十年來最嚴重的暴力事件之一。 法國內政部長努內茲本月19日接受法媒訪問時，直認政府「預判不足」，沒有部署足夠保安力量，警方在應付當日的暴力抗議時，在部分地區未能控制局面。 財政緊絀但福利難減 法國的示威活動持續並在部分地區引發騷亂，再次暴露當地面臨的兩大治理難題。一是財政危機及福利模式之間的矛盾愈來愈突出。面對經濟增長放緩、人口老化及債務壓力，法國政府若調整目前的福利機制，勢觸動民眾神經；但若回避調整政策、不縮減福利，長期財政壓力恐怕難以緩解。

巴黎政治學院法國政治學者迪比松(Aurelien Dubuisson)指出，目前法國公共債務高企，政府在滿足教育資源投放、降低能源成本等方面的預算空間有限。財政困境限制了政府回應民生訴求的能力，加劇社會不滿。 政治極化加劇黨派拒合作 第二個治理難題是政治極化加劇。各黨各派難以妥協，進一步制約政府治理能力。在最近的示威浪潮中，法國執政陣營以及極右翼政治人物，把暴力行為歸咎於極左翼團體的煽動，而極左翼則指責政府應對失當及暴力執法。 美國《紐約時報》文章認為，馬克龍政府及包括極左翼、極右翼在內的反對派，均應為目前的困局承擔部分責任，指各方熱衷於政治博弈，多過共同應對日益嚴重的財政危機。英國《衛報》的評論亦指，法國政黨之間缺乏妥協傳統，執政黨提出的改革方案往往會遭受在野黨及其他利益團體阻撓。

當地專家︰法國正步向「死胡同」 不少傳媒及學者，都對法國目前狀況及未來走向感到憂慮，認為法國社會氛圍猶如「火藥桶」一觸即爆。法國社會學家富爾凱(Jerome Fourquet)接受《費加羅報》專訪時，道出法國的困境，直指國家正步向「死胡同」，因過去50年來法國一直過著「入不敷出」的生活，高度依賴公共財政撥款來刺激和維持消費，忽略了公共服務(如教育、醫療、基礎設施)的底層建設，而這種經濟與政治上的「死胡同」，已在法國社會內部催生出一種「騷亂文化」，民眾習慣用激進對抗來宣洩對社會衰敗的不滿，使國家陷入惡性循環。