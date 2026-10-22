PHP爆安全漏洞｜現數百萬次黑客攻擊 專家：慎防電騙假更新訊息和郵件

全球多國政府部門、銀行、網店和企業網站使用的編寫網站程式語言PHP爆出嚴重安全漏洞，統稱為「php2shell」(漏洞編號為CVE-2026-109618與CVE-2026-109619)，在現今AI(人工智能)時代其帶來的威脅尤甚。比利時網絡安全公司Aikido Security共同創辦人Madeline Lawrence稱，PHP開發商準備好發布修補程式前，有關漏洞提早外洩，已有網站遭攻擊，很多公司急忙更新，因黑客可使用AI(人工智能)利用有關漏洞。雲端服務公司Cloudflare行政總裁Matthew Prince於社交網周三深夜發文表示，消息公開前10小時已監測到數千次試圖攻擊，公布後45分鐘跳至數萬次，兩小時內有數十萬次，之後是數百萬次。有專家呼籲大眾慎防有電騙分子利用今次漏洞，發出假更新訊息和電郵，不要點擊不明連結。專家強調，真正需要更新PHP的是網站經營者，不是使用者，並建議4個防護貼士。

PHP安全漏洞｜建議4大防護措施 趨勢科技旗下TrendLife指出，雖暫時未見詐騙集團已利用今次漏洞行騙，但民眾仍須慎防假更新通知與釣魚連結，不要點擊不明連結而落入釣魚陷阱。TrendLife稱，攻擊者可能利用漏洞，在未經身分驗證的情況下遠端執行惡意程式碼，造成資料遭竊、檔案遭竄改或服務中斷；建議大眾採取4大防護： 第一，若收到常用網站的通知，確認服務受到此次漏洞影響，應儘速更改密碼，並透過官方APP或自行儲存的書籤登入，避免點擊不明連結而落入釣魚陷阱。

第二，詐騙集團可能假借網站發生資訊安全事件，透過簡訊或電子郵件要求使用者立即更新、重新登入或驗證帳號，民眾遇到這類訊息，切勿急於點擊連結，應先透過官方網站或客服確認。 第三，民眾應確認手機與電腦上的APP及防毒軟體皆已更新至最新版本，才能及時修補已知安全漏洞，降低遭惡意網站利用漏洞植入惡意程式的風險。 第四，可善用防詐工具或安全防護軟體，查證可疑訊息與連結、封鎖詐騙網頁與惡意網址。TrendLife強調，消費者應提高防騙意識，切勿因收到緊急更新通知而貿然點擊不明連結；真正需要更新PHP的是網站業者，任何要求使用者透過陌生連結「更新漏洞」或「重新登入」的通知，都應先從官方管道查證，避免落入詐騙陷阱。