法國示威｜巴黎多個景點周末關閉防再爆騷亂 店主急買槍自保

法國上周六（17日）爆發全國示威演變成騷亂衝突。官方統計，全國至少3000家商鋪遭搶劫。有人號召民眾本周六（24日）再次上街示威，當局為防範再演變騷亂，推出一系列治安管制措施，除禁止部分城市舉行示威、巴黎部分區域延長宵禁外，羅浮宮、奧賽博物館及畢加索博物館亦會於當日臨時關閉。巴黎大皇宮也將關閉，正在舉辦的巴塞爾藝術展將提前結束。

巴黎警察總局通報，巴黎共和國廣場與大堂商業區一帶的宵禁延長至周日(25日)早上6時。羅訥省政府同日宣布，鑑於早前示威演變騷亂，里昂周六2禁止任何示威活動，馬賽同樣禁止當日舉行抗議。

法新社引述巴黎一間槍店老闆指，最近合法槍械的銷量大幅增至10倍，尤其發射非致命橡膠子彈的武器更被搶購一空，大部分顧客是其他店舖負責人，亦有另有眼鏡店東主購買胡椒噴霧。

馬克龍：將禁沒工會組織示威遊行

總統馬克龍表明，未來數日禁止非工會組織發起遊行，獲認可工會的示威雖可舉行，但政府或要求調整遊行路線，以保護商店和公共建築。他周四召集高級官員與情報首長開會，將早前的騷亂歸咎於極左翼煽動者及破壞分子，並稱宵禁等治安措施已見成效，政府會於下周一與示威相關各方會面，就抗議訴求、特別是青年訴求展開對話。