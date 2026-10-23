俄烏戰爭｜澤連斯基稱與特朗普無私怨　警告美對俄讓步或助長普京氣焰

烏克蘭總統澤連斯基昨日（10月22日）接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，他與美國總統特朗普之間並沒有私人恩怨，但警告美方若放寬對俄羅斯的制裁，勢將壯大俄羅斯總統普京，讓俄羅斯更有能力延續戰爭。

澤連斯基接受CNN資深主播Christiane Amanpour專訪時指，他反對解除對俄羅斯的制裁，認為這類措施是對莫斯科施加壓力的重要工具。他強調，自己與特朗普之間的分歧並非出於個人情緒，而是涉及如何應對俄羅斯侵略，以及如何促成真正的和平。

近期，美國政府重新推動俄烏和平談判，但特朗普對烏克蘭攻擊俄羅斯能源設施表達不滿，並主張在接近達成協議時，不應採取可能影響談判的制裁措施。美方也試圖透過外交接觸，尋求俄羅斯重返談判桌。