李在明為施政辯護「問過Gemini」 南韓反對黨諷：不如AI當總統

南韓總統李在明近日主持國務會議時為檢察廳改革措施辯護，期間透露自己曾諮詢人工智能（AI）模型Gemini，並引用AI回應作為政策合憲的理據。反對黨隨即批評總統過度依賴AI做國家決策；青瓦台強調李在明用AI僅作快速查核事實。
南韓月初成立重大犯罪搜查廳及公訴廳，取代檢察廳。重大犯罪搜查廳廳長金志容周二（20日）首次出席國務會議，但引來外界質疑偵查機關負責人定期參加國務會議，恐有損機關的獨立性及政治中立。李在明周三（21日）在社交平台反駁，直言曾就此詢問谷歌（Google）旗下的AI模型Gemini。他引述Gemini回應指，搜查廳長不能列席國務會議的說法屬於違憲又不合理，否定了《政府組織法》的規定，強調在總統監督下，各機構負責人就職權範圍內事項參與內閣討論符合政府運作原則。
青瓦台澄清僅快速查核事實
惟李在明公開自己以AI問的答覆隨即引起爭議，有反對黨議員批評總統以AI作為執政決策依據荒謬，質疑李在明刻意引導Gemini作出有利他的答覆，更諷刺「既然總統都要依賴AI，不如直接讓AI來當我們的總統，各方面表現都更為卓越。」
青瓦台澄清反對派批評攻擊存在誤導性且歪曲事實。青瓦台解釋總統利用AI工具僅為更快捷地輔助查核事實，而Gemini所輸出的解答本身亦完全切合南韓憲法及現行法律條文，強調行政決策依然基於法理基礎。