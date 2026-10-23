李在明為施政辯護「問過Gemini」 南韓反對黨諷：不如AI當總統

南韓總統李在明近日主持國務會議時為檢察廳改革措施辯護，期間透露自己曾諮詢人工智能（AI）模型Gemini，並引用AI回應作為政策合憲的理據。反對黨隨即批評總統過度依賴AI做國家決策；青瓦台強調李在明用AI僅作快速查核事實。

南韓月初成立重大犯罪搜查廳及公訴廳，取代檢察廳。重大犯罪搜查廳廳長金志容周二（20日）首次出席國務會議，但引來外界質疑偵查機關負責人定期參加國務會議，恐有損機關的獨立性及政治中立。李在明周三（21日）在社交平台反駁，直言曾就此詢問谷歌（Google）旗下的AI模型Gemini。他引述Gemini回應指，搜查廳長不能列席國務會議的說法屬於違憲又不合理，否定了《政府組織法》的規定，強調在總統監督下，各機構負責人就職權範圍內事項參與內閣討論符合政府運作原則。