PHP爆安全漏洞｜黑客嘗試攻擊數百萬次　部分國家網站仍受影響

在全球近70%網站廣泛應用的程式語言「PHP」爆發嚴重安全漏洞，有機會被黑客攻擊入侵，全球多國都有政府網站緊急停用（路透社）

在全球近70%網站廣泛應用的程式語言「PHP」爆發嚴重安全漏洞，有機會被黑客攻擊入侵，全球多國都有政府網站緊急停用，亦有私營機構網暫停部份網站運作。全球各地正修補漏洞之際，據報黑客不斷嘗試利用這個漏洞攻擊。網絡安全公司Cloudflare指在漏洞公開後，公司的系統已識別出數以百萬次對該漏洞的攻擊嘗試，暫時不清楚有幾多次是成功。

多國政府的大量網站要暫時斷線，以防黑客竊取資訊及取得網站控制權。英國星期四確認超過30項政府服務處於離線狀態。法國電信巨頭Orange暫停旗下多間子公司部分以PHP運作的網站和應用程式。有美國科技媒體指，被發現的PHP漏洞可追溯到2004年的版本，但PHP開發團隊發布的修補程式只支援2022年後發布的版本，若網站運營者使用更舊版本的PHP，可能要等第三方供應商提供修補程式。

香港網絡安全事故協調中心發布公告，形容事故是「極高度風險」，指PHP發現多個漏洞，遠端攻擊者可利用這些漏洞，於目標系統觸發遠端執行任意程式碼，建議各機構立即套用修補程式；若無法即時修補，應考慮將面向互聯網的應用程式與公共網絡隔離，直至安全修補程式已套用並完成驗證。數字辦表示高度關注事件，並已向所有政府決策局／部門及公營機構發出保安警報，要求即時全面檢視其資訊系統有否受影響，並必須盡快完成系統修補工作，否則相關系統須暫時離線或隔離，以降低被惡意入侵的風險。數字辦目前未有接獲任何相關網絡保安事故報告。